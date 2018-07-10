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Участница форума «iВолга»: «Сохранить историю Отечества — важнейшая задача нашего поколения»
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Участница форума «iВолга»: «Сохранить историю Отечества — важнейшая задача нашего поколения» 

Волга Ньюс 1 час назад
Мария Синицына из Пермского края впервые приехала на «iВолгу» еще в 2014 году. А в 2017-м ее проект «Людочка» получил одобрение и старт в жизнь. Он предполагал создание книг и видео о малолетних узниках фашистских концлагерей, живых свидетельств детей войны, и знакомство с этими трагическими страницами истории детей современных в учебных заведениях ПФО. Проект родился в результате акции «Я вырос без отца», которую провели школьники Кунгурского района.
"Я уверена, что сохранить историю нашего Отечества, биографии, эмоции и пережитые чувства малолетних узников фашистских концлагерей — важнейшая задача нашего поколения! Время идет, и уже наши дети могут услышать о событиях Великой Отечественной войны лишь по сюжетам кинофильмов. В связи с этим книги, которые будут созданы благодаря нашему проекту, составят хороший практический материал для патриотического воспитания в будущем", — рассказывает Мария.
Самая серьезная проблема, с которой столкнулись волонтеры в процессе реализации проекта — это нежелание многих узников вспоминать пережитые в детстве эмоции и чувства, поэтому собирать истории было невероятно трудно. А первой главной героиней «Людочки» стала председатель регионального отделения Союза малолетних узников фашистских концлагерей Людмила Ивановна Щербенева.
Напомним, молодежный форум ПФО «iВолга» проводится в регионе с 2013 года по инициативе полномочного представителя президента РФ в ПФО Михаила Бабича.
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