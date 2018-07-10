Участница форума «iВолга»: «Сохранить историю Отечества — важнейшая задача нашего поколения»

Мария Синицына из Пермского края впервые приехала на «iВолгу» еще в 2014 году. А в 2017-м ее проект «Людочка» получил одобрение и старт в жизнь. Он предполагал создание книг и видео о малолетних узниках фашистских концлагерей, живых свидетельств детей войны, и знакомство с этими трагическими страницами истории детей современных в учебных заведениях ПФО. Проект родился в результате акции «Я вырос без отца», которую провели школьники Кунгурского района.

"Я уверена, что сохранить историю нашего Отечества, биографии, эмоции и пережитые чувства малолетних узников фашистских концлагерей — важнейшая задача нашего поколения! Время идет, и уже наши дети могут услышать о событиях Великой Отечественной войны лишь по сюжетам кинофильмов. В связи с этим книги, которые будут созданы благодаря нашему проекту, составят хороший практический материал для патриотического воспитания в будущем", — рассказывает Мария.

Самая серьезная проблема, с которой столкнулись волонтеры в процессе реализации проекта — это нежелание многих узников вспоминать пережитые в детстве эмоции и чувства, поэтому собирать истории было невероятно трудно. А первой главной героиней «Людочки» стала председатель регионального отделения Союза малолетних узников фашистских концлагерей Людмила Ивановна Щербенева.