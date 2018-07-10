В курортном поселке Крыма изъяли более 700 бутылок поддельного алкоголя

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл — РИА Новости Крым. В поселке Николаевка Симферопольского района правоохранители изъяли сотни бутылок алкогольной продукции, которая продавалась без лицензии, обязательной маркировки и с поддельными федеральными специальными марками. Об этом сообщает пресс-служба министерства промышленной политики РК.

"По результатам проведенных мероприятий изъяты 702 бутылки алкогольной продукции и 34 бутылки спиртосодержащей жидкости на общую сумму 285 тыс. рублей", — уточнили в министерстве.

На предпринимателя, попытавшегося заработать на продаже фальсифицированного алкоголя, завели административное дело, расследование продолжается. Нарушитель был выявлен во время проведения мероприятий по противодействию незаконному обороту алкоголя.