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В курортном поселке Крыма изъяли более 700 бутылок поддельного алкоголя
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В курортном поселке Крыма изъяли более 700 бутылок поддельного алкоголя 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл — РИА Новости Крым. В поселке Николаевка Симферопольского района правоохранители изъяли сотни бутылок алкогольной продукции, которая продавалась без лицензии, обязательной маркировки и с поддельными федеральными специальными марками. Об этом сообщает пресс-служба министерства промышленной политики РК.
"По результатам проведенных мероприятий изъяты 702 бутылки алкогольной продукции и 34 бутылки спиртосодержащей жидкости на общую сумму 285 тыс. рублей", — уточнили в министерстве.
На предпринимателя, попытавшегося заработать на продаже фальсифицированного алкоголя, завели административное дело, расследование продолжается. Нарушитель был выявлен во время проведения мероприятий по противодействию незаконному обороту алкоголя.
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