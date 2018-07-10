В Самаре задержали фуру с контрафактными напитками под маркой FIFA

Таможенникам помогали полицейские

Сотрудники таможни областной столицы задержали фуру с товарами, которые имели маркировку FIFA. Груз оказался контрафактным.

— Работники надзорного ведомства нашли в кузове автомобиля 4764 пластиковые бутылки с напитками. Груз перевозили из Киргизии в Москву через Самарскую область, — рассказали в Самарской таможне.

Контрафактный товар арестовали и отправили на склад для временного хранения. Всего за последние полгода сотрудники Самарской таможни нашли около 250 тысяч единиц незаконного товара, около 25 тысяч из них оказались с маркировкой FIFA.