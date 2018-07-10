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В Самаре задержали фуру с контрафактными напитками под маркой FIFA
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В Самаре задержали фуру с контрафактными напитками под маркой FIFA 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Таможенникам помогали полицейские
Сотрудники таможни областной столицы задержали фуру с товарами, которые имели маркировку FIFA. Груз оказался контрафактным.
— Работники надзорного ведомства нашли в кузове автомобиля 4764 пластиковые бутылки с напитками. Груз перевозили из Киргизии в Москву через Самарскую область, — рассказали в Самарской таможне.
Контрафактный товар арестовали и отправили на склад для временного хранения. Всего за последние полгода сотрудники Самарской таможни нашли около 250 тысяч единиц незаконного товара, около 25 тысяч из них оказались с маркировкой FIFA.
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