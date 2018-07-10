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В Хабаровском крае больше двух недель ищут пропавшего рыбака
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В Хабаровском крае больше двух недель ищут пропавшего рыбака 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
По информации AmurMedia, из Биробиджана в село Кукан прибыла группа поисково-спасательного подразделения Дальневосточного регионального отряда МЧС России. В ее состав входят четыре человека с моторной лодкой, гидрокостюмами и необходимым снаряжением. Спасатели взаимодействуют с проводником, сопровождающим группу.
Информация о происшествии поступила в МЧС 21 июня. Тогда на лодку, в которой находились трое мужчин, упало дерево. На берег удалось выбраться одному мужчине в спасательном жилете. Его друзей течением унесло вниз по реке. Один из них также был в спасжилете, и его на следующий день нашли спасатели.
Судьба же третьего мужчины, 1949 года рождения, до сих пор не известна.
Спасатели Биробиджанского ПСП Дальневосточного регионального отряда МЧС России проведут осмотр поверхности воды, заломов, завалов, береговой черты, обследование дна.
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