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Юные льготники из Вешняков могут бесплатно отдохнуть
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Юные льготники из Вешняков могут бесплатно отдохнуть 

Управа района Вешняки 1 час назад
Фото: Управа района Вешняки
Глава управы района Вешняки Сергей Махов объяснил жителям Вешняков порядок предоставления бесплатных путевок для отдыха и оздоровления детей и подростков, относящихся к льготным категориям.
Родители или иные законные представители ребёнка льготной категории, проживающего в Москве, могут заблаговременно подать заявление на предоставление бесплатной путевки либо через Портал госуслуг www.mos.ru, либо обратившись в ГАУК «Московское агентство организации отдыха и туризма» («МОСГОРТУР»). Обращение необходимо привезти лично по адресу: пер. Огородная слобода, д. 9 стр. 1, график работы: ежедневно с 8:00 до 20:00.
Глава управы сообщил, что заявочная кампания на получение бесплатных путёвок на следующий год начинается в конце года текущего. Обычно она проходит в два этапа — ноябре-декабре и в феврале. Сначала принимаются заявления с указанием приоритетных туристических и курортных зон отдыха и периода отдыха. А далее родители или представители детей выбирают уже конкретные организации из списка зон отдыха, в которые Мосгортуром были приобретены путёвки, и оформляют сертификат на отдых ребёнка.
В случае если заявителю не подходит ни один из предложенных вариантов, он может оформить денежную компенсацию в размере 30 000 рублей вместо получения сертификата.
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