Волны феминизма: как они повлияли на мир

Чуть больше ста лет назад у женщин не было права ни учиться наравне с мужчинами, ни обладать собственностью, ни голосовать. Тогда в конце XIX — начале ХХ веков появилось движение суфражисток, выступавших за равные политические и экономические права, и началась первая волна феминизма.

Первая волна феминизма

По всему миру они добились существенных успехов. В 1893 году избирательное право появилось в Новой Зеландии, потом в 1902-м — в Австралии. Последней страной, разрешившей женщинам голосовать, стала Саудовская Аравия в 2011-м. В Британской империей было сделано многое. Эммелин Панкхёрст стала активно выступать за равные избирательные права и против сексизма в британском обществе. Она создала «Организацию в защиту общественных и политических прав женщин», в которую за год вступили пять тысяч человек. Участники подвергались гонениям, попадали в тюрьмы, и тогда они решились на голодовку, которая имела для них серьезные последствия, однако привлекла внимание общественности. И под давлением общества в 1894 году женщины получили право голосовать на местных выборах.

Наибольших успехов во время первой волны феминизма достигла Америка. В 1848 году съезд по защите прав женщин подписал «Декларацию чувств». В документе говорилось о праве на образование, равенстве в браке и праве на собственность. В 1860 году после обращения Элизабет Стентон, Законодательное собрание штата Нью-Йорк приняло закон «Акт о собственности замужних женщин». Этот закон дал женщинам право на заработанные ими деньги, равное право с мужем на попечительство над детьми и имущественные права вдовы. В 1869 году были созданы две суфражистские организации, а в 1890-м они объединились в «Национальную американскую ассоциацию за женское избирательное право». А 8 марта 1908 года 15 тысяч женщин вышли на улицы Нью-Йорка — это был митинг был за равноправие в работе с мужчинами. Позже Социалистическая партия Америки объявила последнее воскресенье февраля международным женским днем. К 1914 году Международный женский день отмечался в шести странах: Австрии, Дании, Германии, Чехии, России и Швейцарии.

Во время первой волны феминизма появляются два направления: либеральное и марксистское. Либеральные феминистки выступают за получение равных прав во всех сферах и самостоятельный выбор. Марксистский феминизм считает частную собственность и капитализм корнем гендерного притеснения.

Вторая волна феминизма

Вторая волна феминизма началась в 60-х годах. Активисты обратили внимание на неравенство в социальной сфере. Да, женщины имеют право голосовать, но в парламенте их гораздо меньше, чем мужчин. Многие женщины, несмотря на большую свободу выбора профессий, чем до войны, оставались домохозяйками, не получали образование и занимались в основном детьми. Феминистки начали обсуждать репродуктивные права женщин, право на аборт и доступную контрацепцию, а также проблемы насилия.

Во время второй волны появляются первые научные исследования и работы, посвященные критике патриархата и проблемам женщин. Критикуются патриархальная культура, политика, экономика, патриархальный уклад в семейных и сексуальных отношениях. Неожиданно стало понятно, что социальная политика связана с приватной жизнью. Лозунг второй волны феминизма: «Личное — значит, политическое».

Появляется радикальный феминизм. Идеология радикального феминизма: корень проблем — это «трансисторические» патриархат и патриархальные гендерные отношения и жесткая патриархальная система власти.

Третья волна феминизма

В 90-е годы начинается третья волна феминизма. Базой стала вторая волна: проблемы насилия, доступ к контрацепции и репродуктивные права. Смысл третьей волны — в переосмыслении понятия «опыт» и объединение опыта различных феминистских движений. Во-первых, женщины и мужчины разные, у них разный опыт и разные интересы. Во-вторых, некоторые женщины могут угнетать женщин в зависимости от расы, национальности и сексуальной ориентации. Появляется интерсекциональный феминизм — как женщины с разным опытом сталкиваются и борются с дискриминацией.

Сейчас феминизм претерпел множество изменений, от борьбы за право на образование до борьбы за уникальность каждого человеческого опыта.

Сообщение Волны феминизма: как они повлияли на мир появились сначала на Умная.