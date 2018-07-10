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Умер сооснователь Benetton Карло Бенеттон
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Умер сооснователь Benetton Карло Бенеттон 

The Blueprint 58 минут назад
Фото: The Blueprint
Умер Карло Бенеттон — младший из семьи Бенеттон, основавшей бренд Benetton. Ему было 74 года. Он, его братья Лусиано и Гилберно и сестра Джулиана основали Benetton в 1965 году.
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