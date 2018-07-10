Умер сооснователь Benetton Карло Бенеттон

Умер Карло Бенеттон — младший из семьи Бенеттон, основавшей бренд Benetton. Ему было 74 года. Он, его братья Лусиано и Гилберно и сестра Джулиана основали Benetton в 1965 году.