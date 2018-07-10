ООО «КВС» подведены итоги конкурсов на проведение работ по благоустройству

С целью повышения качества работ по благоустройству ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» были объявлены конкурсы по отбору подрядных организаций, которые обеспечат выполнение условий качества выполнения работ, а также их гарантию, на участие в конкурсах заявились четыре компании, сообщает пресс-служба компании.

В результате проведенного отбора были определены две организации: Ленинский и Кировский районы будет обслуживать ООО «Термо-строй-монтаж», Фрунзенский, Октябрьский, Волжский и Заводской районы — ООО «ИГО ГРУПП». Общая стоимость договоров составляет 10 млн руб.

Заключение договоров с двумя подрядными организациями по итогам проведенных конкурсов позволит оперативно выполнять мероприятия по восстановлению дорожного покрытия после укладки новых коммуникаций и ликвидации повреждений на городских водопроводных сетях.

«Восстановление асфальтового покрытия после проведения вскрышных работ в прежние времена вызывало массу нареканий жителей к МУПП Саратовводоканал. Эта ситуация не устраивает менеджмент ООО «КВС».

«Концессии водоснабжения — Саратов» заинтересовано в том, чтобы подрядная организация обеспечивала качество работ, выполняла гарантийные обязательства», — отметил заместитель директора по стратегическим коммуникациям Михаил Сычев.