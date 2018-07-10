Ещё
ООО «КВС» подведены итоги конкурсов на проведение работ по благоустройству
Далее:
Читайте также:
Ещё
Модель носит татуировки вместо одежды
Модель носит татуировки вместо одежды

ООО «КВС» подведены итоги конкурсов на проведение работ по благоустройству 

АиФ 59 минут назад
Фото: АиФ
С целью повышения качества работ по благоустройству ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» были объявлены конкурсы по отбору подрядных организаций, которые обеспечат выполнение условий качества выполнения работ, а также их гарантию, на участие в конкурсах заявились четыре компании, сообщает пресс-служба компании.
В результате проведенного отбора были определены две организации: Ленинский и Кировский районы будет обслуживать ООО «Термо-строй-монтаж», Фрунзенский, Октябрьский, Волжский и Заводской районы — ООО «ИГО ГРУПП». Общая стоимость договоров составляет 10 млн руб.
Заключение договоров с двумя подрядными организациями по итогам проведенных конкурсов позволит оперативно выполнять мероприятия по восстановлению дорожного покрытия после укладки новых коммуникаций и ликвидации повреждений на городских водопроводных сетях.
«Восстановление асфальтового покрытия после проведения вскрышных работ в прежние времена вызывало массу нареканий жителей к МУПП Саратовводоканал. Эта ситуация не устраивает менеджмент ООО «КВС».
«Концессии водоснабжения — Саратов» заинтересовано в том, чтобы подрядная организация обеспечивала качество работ, выполняла гарантийные обязательства», — отметил заместитель директора по стратегическим коммуникациям Михаил Сычев.
АиФ: последние новости
В Саратове в открытый колодец провалился ребёнок Саратовцев приглашают принять участие в квесте в Елшанке Гордеп поздравила саратовцев с Днем семьи, любви и верности
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Модель носит татуировки вместо одежды20
Врачи назвали основные привычки долгожителей13
Шведская модель поразила бесконечными ногами58
«Для будущей жены я был богом»4
Что нужно знать о типах ягодиц22
Видео
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:48
Кто узнает звезд без макияжа
Звёзды
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
02:24
Гоген Солнцев с 63-летней женой показали ребенка
Звёзды
11:33
Самые горячие жены футболистов
Звёзды
04:09
Какие сладости провоцируют серьезные недуги
Еда Дети
06:35
Звезды, потерявшие детей
Звёзды Дети
10:57
Забытые бренды снова покоряют модниц
Мода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение