Как перевесить входную дверь — пошаговая инструкция

Некоторые многоквартирные дома имеют довольно специфические планировки расположения квартир на этажах, и нередки случаи, когда входные двери двух соседних квартир располагаются на двух перпендикулярных друг другу стенах очень близко, что может создавать определенные неудобства в ситуации, когда жильцам обеих квартир необходимо открыть двери в одно и то же время. Если входные двери двух квартир, расположенные таким образом, открываются со стороны угла помещения и соседской двери, то есть замок расположен на ближайшей к соседней двери стороне, а петли — на удаленной, то речь тут идет не только о дискомфорте, но и о требованиях пожарной безопасности, в соответствии с которыми все входные двери должны открываться наружу, и при этом не должно быть никаких препятствий для открывания входной двери в случае эвакуации. Таким образом, у хозяев квартир с такой входной дверью есть весомые основания для перевешивания двери «слева — направо», либо наоборот, в зависимости от конкретного расположения входа в квартиру. В этой статье мы изложим пошаговую инструкцию о том, как перевесить входную дверь.

Итак, если вам необходимо поменять между собой стороны, где располагаются дверной замок и дверные петли, нужно выполнить определенную последовательность действий.

1) Если прежние петли, установленные на входной двери, не являются универсальными, необходимо приобрести новые — «левые», либо «правые», одним словом, противоположные тем, которые на данный момент имеются. Как правило, на петлях имеется соответствующая маркировка «Л» — левые, «П» — правые.

2) В дверном полотне следует сделать паз для замка с отверстиями для ключа и поворотного стержня — на той же высоте, что и прежнее, но с противоположной стороны. Помимо собственно гнезда нужно также выполнить сквозное отверстие для стержня, на котором будут закрепляться дверные ручки. При работе с металлической входной дверью вам понадобится дрель со сверлом по металлу, либо болгарка.

3) Дверной замок необходимо снять с прежнего места и перевернуть в нем пружинную защелку в обратную сторону.

4) После демонтажа замочного устройства прежнюю полость, где оно располагалось, необходимо заполнить обрезком древесины, предварительно смазав его клеем и забив в паз с помощью киянки. В отверстия, оставшиеся после демонтажа дверных ручек и петель, также можно вклеить тонкие деревянные фрагменты, либо куски пробки, также применяя при этом киянку. Размер забиваемых кусков лучше оставлять чуть больше, чем необходимо, а затем, дождавшись полного высыхания, с помощью рубанка удалить выступающие части и обработать поверхность наждачной бумагой. Старые отверстия, оставшиеся от замка и петель в металлическом дверном профиле, следует заварить и выровнять поверхность болгаркой.

5) В полотне дверной коробки следует выполнить новый паз для замочного язычка с нужной стороны, а также специальную выемку для отбойной пластины. Старый паз с выемкой необходимо, по аналогии с дверным полотном, заполнить обрезками древесины, либо пробкой — смазать фрагменты клеем и забить их киянкой в отверстия, а после полного высыхания клеевого состава срезать выступающие детали рубанком и отшлифовать поверхность с помощью наждачной бумаги. Металлический профиль входной двери, соответственно, требует применения дрели, либо болгарки, а также сварочного аппарата для ликвидации старых отверстий.

6) Для дверных петель необходимо, используя молоток и стамеску, выдолбить выемки с противоположной стороны — как на дверном полотне, так и на коробке. В противном случае дверь не будет закрываться достаточно плотно, и оставшиеся щели будут значительной помехой как для теплоизоляции, так и для шумоизоляции квартиры. Для металлических дверных профилей петли придется срезать болгаркой и прикреплять на противоположную сторону с помощью сварочного аппарата. Фрагменты деревянной отделки металлической дверной коробки и дверного полотна, если они есть, также необходимо аккуратно подрезать в области расположения новых петель и замка, а в прежних местах их крепления — восстановить отделку. Конечно, оптимально будет заменить цельный фрагмент отделки, это будет выглядеть эстетичнее, чем деревянная «заплатка».

Переворачивать входную дверь «вверх ногами», для иллюзорной экономии на работах по перестановке дверного замка и петель, не имеет особого смысла, так как в любом случае дверные петли необходимо будет перевешивать, переворачивая снизу вверх, иначе дверь не будет держаться на петлях, к тому же положение замка и дверной ручки в перевернутом виде может оказаться неудобным, кроме того, глазок также нужно будет переместить выше, заделав старое отверстие с помощью пробки или обрезков древесины, смазанных клеем, либо с помощью сварочного аппарата (если дверь металлическая).

Если же ваша входная дверь, вопреки требованиям пожарной безопасности, открывается не наружу, а вовнутрь квартиры, то, в отличие от межкомнатных дверей, где, как правило, достаточно переместить дверное полотно на внешний косяк, перевернуть язычок и отбойную пластину замка и передвинуть упорные рейки, в большинстве случаев входную дверь необходимо полностью заменить.