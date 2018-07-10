Донские силовики проведут спортивный фестиваль

Старт запланирован на октябрь, организаторами выступили совместно региональное правительство и управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Ростовской области.

Планируется участие команд из всех силовых структур региона. Состязания будут командными, в программе три дисциплины: бег, плавание и стрельба.