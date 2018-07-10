Ещё
Донские силовики проведут спортивный фестиваль
Далее:
Читайте также:
Ещё

Донские силовики проведут спортивный фестиваль 

Деловое сообщество 55 минут назад
Старт запланирован на октябрь, организаторами выступили совместно региональное правительство и управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Ростовской области.
Планируется участие команд из всех силовых структур региона. Состязания будут командными, в программе три дисциплины: бег, плавание и стрельба.
«Фестиваль направлен на популяризацию здорового образа жизни, пропаганду спорта среди молодежи» — сказал заместитель губернатора Михаил Корнеев. Также в рамках фестиваля для ростовчан проведут показательные выступления спецназа.
Деловое сообщество: последние новости
Фокус не удался: голый ростовчанин застрял в железном заборе Все с собой: ростовчане прокатились в надувном бассейне Сам себе инженер: ростовчанин создал свой транспорт
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Модель носит татуировки вместо одежды20
Врачи назвали основные привычки долгожителей13
Шведская модель поразила бесконечными ногами58
«Для будущей жены я был богом»4
Что нужно знать о типах ягодиц22
Видео
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:48
Кто узнает звезд без макияжа
Звёзды
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
02:24
Гоген Солнцев с 63-летней женой показали ребенка
Звёзды
11:33
Самые горячие жены футболистов
Звёзды
04:09
Какие сладости провоцируют серьезные недуги
Еда Дети
06:35
Звезды, потерявшие детей
Звёзды Дети
10:57
Забытые бренды снова покоряют модниц
Мода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение