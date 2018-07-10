Из Бочки в стройняшку. Порховичка похудела на 50 килограммов

Постоянные срывы и истерики вымотали Татьяну настолько, что уже не хотелось ничего.

Страшные боли

По словам Тани, она всегда была склонна к полноте.

Все её родственники — мама, папа, бабушка — любители поесть и, как следствие, страдающие лишним весом. Возможно, из-за этого ребёнка тоже закармливали. В 13 лет она весила уже 90 кг.

Первой тревогу забила мама и стала помогать дочери в питании, старалась давать варёную еду. Но вес всё равно прибавлялся.

Старшеклассники обзывали её «бочкой» или «толстухой», но она воспринимала это с усмешкой, ведь всё равно у неё имелись поклонники, которых привлекал её весёлый нрав.

Так вес добрался до страшной отметки 150. И это в 24 года! Сказалась и специфика работы. Таня работает поваром. А там, где еда, много соблазнов.

«И тут я начала замечать, что поклонников-то как-то поубавилось. Уже давно не замечала на себе заинтересованные взгляды, хотя никогда проблем в личной жизни не было. По ночам я стала просыпаться от страшных болей в спине, вес давил на позвоночник. Долго ходить я уже не могла, даже поднималась к подруге на пятый этаж с передышками!» — рассказала она.

Из открытой, активной, весёлой девушки Таня превратилась в замкнутую и нервную женщину, даже стеснявшуюся фотографироваться. Везде на общих снимках она пряталась за чужими спинами, чтобы её не было видно. Даже на танцах всё больше стояла в углу, а потом и вовсе перестала туда ходить.

Но хуже другое. С таким весом Таня не могла иметь детей, о которых мечтала. Врач ей так и сказал. Тогда она решила за себя взяться кардинально. И твёрдо решила сесть на диету.

Взялась за это дело основательно, даже записалась на консультацию к диетологу. Для этого два раза в неделю в течение полутора месяцев приходилось ездить в Псков. На поездки потратила много денег, но результат налицо — начала худеть. Сбросила 30 килограммов. Вес встал окончательно, когда Татьяна бросила курить.

«Диетолог мне говорила, что такое возможно, что надо потерпеть, и первое время я так и делала. Но проходит неделя, другая, а вес уменьшается на килограмм в лучшем случае! Я была в отчаянии! Нервничала, психовала. И сорвалась», — вспоминает Татьяна.

8 дней на воде

В итоге из-за срыва она набрала еще больше — прибавила аж 40 килограммов! После этого Татьяна пыталась сидеть на диетах самостоятельно, но снова и снова срывалась. Все заканчивалось истериками и чувством безысходности.

И тогда она решилась на операцию.

Для начала взяла на работе отпуск на месяц, до последнего скрывая, что собирается сделать. Поддержали в итоге все, кроме мамы. Опасаясь за здоровье дочери, она долго отговаривала, убеждала, что можно по-другому решить проблему, но Таня уже не видела выхода. И решилась. 8 дней после очень тяжелой процедуры ей не разрешали есть вообще, только пить воду. После этого еще три недели строжайшей диеты — вода, чай, кефир, пюре и перетертые овощи.

Удивительно, что у нее кардинально изменились вкусовые предпочтения. Если раньше Татьяна с удовольствием уплетала конфеты с плюшками, то теперь за лакомство считает соленые огурцы и сыр. Правда, по-прежнему обожает макароны с сыром. Зато почти отказалась от булочек.

«За вечер с друзьями я могла выпить несколько банок пива и съесть пару пачек чипсов, а теперь я буду один бокал тянуть весь вечер, и мне будет достаточно. Сейчас стараюсь есть часто, но мало — 120 граммов мне вполне хватает, чтобы чувствовать себя сытой. А если захочу конфетку — не отказываю себе в удовольствии, но потом два дня спокойно могу прожить без сладкого», — рассказала она.

Платье мечты

Прошло полгода с того момента, как ее выписали из больницы, за это время она похудела на 50 килограммов. И теперь носит 56-й размер одежды вместо 64-го. Она утверждает, что жизнь поменялась кардинально. Теперь молодая женщина может позволить себе ходить в бассейн, на любимые танцы и, наконец, снова сесть на велосипед, на котором раньше не могла проехать и двух километров.

И теперь она, по ее словам, не ходит, а летает, ловя на себе восхищенные взгляды мужчин. Наладилась и личная жизнь. Ещё давно на работе она познакомилась с коллегой, но серьёзные отношения завязались только недавно.

Но самое главное — теперь здоровье позволяет завести детей, и они с молодым человеком уже активно обсуждают этот вопрос. Планы на будущее — громадные.

«Хочу осуществить свою мечту — съездить следующим летом в Крым, увидеть «Ласточкино гнездо» и поплавать с дельфинами. А еще — научиться танцевать бачату! Зимой обязательно хочу научиться кататься на коньках и встать на лыжи».

А ещё её заветное желание — купить платье с открытой спиной. С весом больше 100 кг она не могла себе этого позволить и только с завистью смотрела на наряды в витринах.

Пока она не нашла его, но уверена, что где-то платье мечты ждёт её.

А на 30-летний юбилей она купила сразу два наряда. Как истинная женщина, ещё не решила, что выбрать, но одно она знает точно — спустя годы переживаний и страданий, будет чувствовать себя настоящей королевой.