Свежий номер журнала «Телепрограмма» в продаже с 11 июля 2018 года

Темы номера:

Ногу Акинфеева отлили в золоте, а японцы прибрались на стадионе

На Неделю высокой моды в Париже слетелись звезды со всего мира

Как начинали свой путь звезды мирового футбола — Месси, Роналду, Неймар, Ибрагимович и компания

"Телепрограмма" рассказывает о проектах, продюсеры которых занимаются сейчас активным поиском участников

Популярная актриса Лукерья Ильяшенко — об идиотах, балете, инфантильных мужчинах и фото с Прилучным

Супруги Бекхэмы подарили дочке живого пони