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Концерт «Счастье быть вместе…» прошел на Лермонтовском проспекте
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Концерт «Счастье быть вместе…» прошел на Лермонтовском проспекте 

Управа района Выхино-Жулебино 36 минут назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Культурный центр «Лидер» 8 июля поздравил москвичей с Днем семьи, любви и верности. Светлый и теплый праздник подарил гостям незабываемые эмоции, множество воспоминаний, невероятное количество смеха и улыбок.
В концертную программу под названием «Счастье быть вместе…» вошли самые трогательные песни, которые исполнили талантливые музыканты и певцы. Кроме того, всех участников мероприятия ожидали тематические викторины, конкурсы, шуточные соревнования и развлечения.
Летний дождь в этот день не изменил настроение любящих сердец, ведь в душах каждого из нас живет драгоценное счастье — быть вместе. (вт)
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