Концерт «Счастье быть вместе…» прошел на Лермонтовском проспекте

Культурный центр «Лидер» 8 июля поздравил москвичей с Днем семьи, любви и верности. Светлый и теплый праздник подарил гостям незабываемые эмоции, множество воспоминаний, невероятное количество смеха и улыбок.

В концертную программу под названием «Счастье быть вместе…» вошли самые трогательные песни, которые исполнили талантливые музыканты и певцы. Кроме того, всех участников мероприятия ожидали тематические викторины, конкурсы, шуточные соревнования и развлечения.

Летний дождь в этот день не изменил настроение любящих сердец, ведь в душах каждого из нас живет драгоценное счастье — быть вместе. (вт)