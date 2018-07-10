«Многие думают: я — приличная синьора». Мексиканец в женской одежде проверяет россиян на гомофобию

Во время чемпионата мира в Россию приехали не только болельщики из разных стран, но и странные фрики. На мексиканском празднике в Гостином дворе корреспондент Sport24 нашел актера, который называет называет себя Маэстро. Мексиканец приехал сюда для того, чтобы проверить, как в России относятся к ЛГБТ.

Маэстро сразу оговорился, что очень волновался перед приездом. «Слышал, что в России напряженно относятся к людям нетрадиционной сексуальной ориентации. А большинство моих персонажей — как раз женские».

— Давайте сразу: вы тоже относитесь к ЛГБТ?— Нет. К такому образу меня привела комедия.

— Не думали прогуляться по Москве в костюме Путина?— Есть у меня такой персонаж. Это такой брутальный, суровый мужик.

— Какие еще образы привезли в Россию?— У нас в Мексике есть традиция: когда девочке исполняется 15, ее семья устраивает большой праздник. В этот день девочка становится девушкой. Ее одевают в красивое платье, устраивают фотосессию. Вот в таком образе планирую прогуляться здесь.

— Вы не боитесь?— Да, немного побаиваюсь. Многие люди заблуждаются и реально думают, что я такая синьора. Пожилая, прилично одетая дама в возрасте. А вообще часто сталкиваюсь с настороженными взглядами взгляды, особенно от мужчин. Но драк не доходило.

— А если все-таки нападут?— Я быстро бегаю!