«Я излила душу!»: Бледанс ответила тем, кто не верит в ее историю о потере ребенка

Эвелина Бледанс приняла участие в съемках программы Андрея Малахова «Прямой эфир», рассказав шоумену о том, что еще 27 лет назад потеряла дочку. Трагедия произошла, когда телеведущая была замужем за Юрием Стыцковским. На последних месяцах беременности артистка отдыхала у родителей в Ялте. На прогулке в парке на теледиву напал насильник.

«Женщина, которая идет с большим, беременным животом, как правило, не может стать объектом домогательств. Но это произошло. Это помешало мне стать мамой красивой девочки. Какой-то придурок. Некие удары. Я оказалась в роддоме. Мне сказали, что ребенок родился мертвым», — со слезами на глазах рассказывала Бледанс.

Однако трагическая история телеведущей вызвала споры в соцсети. Среди преданных почитателей творчества артистки нашлись и те, кто заподозрил светскую львицу в пиаре, отметив, что Эвелина могла придумать этот случай с насильником и мнимой беременностью. Слова поклонников больно ранили телеведущую, которая обратилась к ним, но уже в своем микроблоге, заверив, что рассказала чистую правду.

«Друзья, мне так обидно за некоторые ваши комментарии. За неверие в мою историю… Разве я вам когда-то врала?! Я излила душу, рассказала о боли, которую носила в себе столько лет, искусно прикрывая моим вечно хорошим настроением…» — отметила Бледанс.

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