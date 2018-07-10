Какие странности есть у Кристен Белл?

Дэкс Шепард (Dax Shepard) любит свою супругу, актрису Кристен Белл (Kristen Bell), он принимает ее со всеми проблемами и заморочками. Актер выложил фотографию Кристен, наслаждающейся прохладой бассейна в жаркий день. Она была в черном бикини, солнцезащитных очках, шляпе и перчатках.

«Моя супруга носит перчатки в бассейне, потому что не любит, когда морщится кожа на пальцах», — пояснил Дэкс в комментарии. На снимке Белл радостно демонстрирует свой необычный аксессуар для бассейна, подняв руки в воздух.

Пара оформила отношения в 2013 году. У них две дочери: 5-летняя Линкольн и 3-летняя Дельта. На момент заключения брака актер Дэкс был более успешен, но потом карьера Кристен пошла в гору, она снялась в картине «Очень плохие мамочки», затем были другие успешные проекты. «Теперь она намного более успешна и зарабатывает больше денег, чем я!» — заявил Шепард.

В интервью изданию PEOPLE Дэкс признался, что их отношения далеки от того, чтобы быть идеальными. «Мы даже обращались к семейным консультантам, — сообщил он. — Мы ходили туда, как на работу». По его словам, большая часть их работы заключалась в том, чтобы они проводили достаточно времени в одиночестве.