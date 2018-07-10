Ещё
Какие странности есть у Кристен Белл?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Какие странности есть у Кристен Белл? 

Клео.Ру 28 минут назад
Фото: Клео.Ру
Дэкс Шепард (Dax Shepard) любит свою супругу, актрису Кристен Белл (Kristen Bell), он принимает ее со всеми проблемами и заморочками. Актер выложил фотографию Кристен, наслаждающейся прохладой бассейна в жаркий день. Она была в черном бикини, солнцезащитных очках, шляпе и перчатках.
«Моя супруга носит перчатки в бассейне, потому что не любит, когда морщится кожа на пальцах», — пояснил Дэкс в комментарии. На снимке Белл радостно демонстрирует свой необычный аксессуар для бассейна, подняв руки в воздух.
Пара оформила отношения в 2013 году. У них две дочери: 5-летняя Линкольн и 3-летняя Дельта. На момент заключения брака актер Дэкс был более успешен, но потом карьера Кристен пошла в гору, она снялась в картине «Очень плохие мамочки», затем были другие успешные проекты. «Теперь она намного более успешна и зарабатывает больше денег, чем я!» — заявил Шепард.
В интервью изданию PEOPLE Дэкс признался, что их отношения далеки от того, чтобы быть идеальными. «Мы даже обращались к семейным консультантам, — сообщил он. — Мы ходили туда, как на работу». По его словам, большая часть их работы заключалась в том, чтобы они проводили достаточно времени в одиночестве.
Клео.Ру: последние новости
Артем Дзюба: личная жизнь футболиста Александр Мясников - врач: личная жизнь Как изменилась бедная Настя:биография с фото Елены Кориковой
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Модель носит татуировки вместо одежды19
«Для будущей жены я был богом»4
Врачи назвали основные привычки долгожителей13
Шведская модель поразила бесконечными ногами58
Что нужно знать о типах ягодиц22
Видео
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:48
Кто узнает звезд без макияжа
Звёзды
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
02:24
Гоген Солнцев с 63-летней женой показали ребенка
Звёзды
11:33
Самые горячие жены футболистов
Звёзды
04:09
Какие сладости провоцируют серьезные недуги
Еда Дети
06:35
Звезды, потерявшие детей
Звёзды Дети
10:57
Забытые бренды снова покоряют модниц
Мода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение