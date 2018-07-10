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Вместе с алиментами жителю Ртищево придется платить неустойку
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Вместе с алиментами жителю Ртищево придется платить неустойку 

САРАТОВ24 30 минут назад
Фото: САРАТОВ24
Районная прокуратура выяснила, что 25-летний молодой человек уклонялся от выплаты алиментов на содержание дочери 2013 года рождения. За семь месяцев с октября 2017 года по апрель 2018 года мужчина допустил задолженность в размере 47 865 рублей.
После этого решением суда с отца ребенка за несвоевременную выплату алиментов дополнительно взыскана неустойка почти на 20 тысяч. Таким образом, нерадивому отцу придется выплатить почти 68 тысяч рублей.
Ранее судебные приставы изъяли у саратовца водительские права за отказ платить по алиментам.
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