Вместе с алиментами жителю Ртищево придется платить неустойку

Районная прокуратура выяснила, что 25-летний молодой человек уклонялся от выплаты алиментов на содержание дочери 2013 года рождения. За семь месяцев с октября 2017 года по апрель 2018 года мужчина допустил задолженность в размере 47 865 рублей.

После этого решением суда с отца ребенка за несвоевременную выплату алиментов дополнительно взыскана неустойка почти на 20 тысяч. Таким образом, нерадивому отцу придется выплатить почти 68 тысяч рублей.

Ранее судебные приставы изъяли у саратовца водительские права за отказ платить по алиментам.