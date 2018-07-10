10 видео высокоинтенсивных тренировок

Здесь собраны видео тренировки для тех, кто любит, чтобы с него семь потов стекло.

Warning! Ответственность за ваше здоровье лежит на вас. Наша подборка носит ознакомительный характер. Берегите себя.

1. Не нужно оборудования. Только возьмите побольше воды и пару полотенец.

2. Девушка утверждает, что если повторять все за ней, то вы сожжете 500 ккал.

3. Но если вам этого мало, то попробуйте выполнить вот эту тренировку:

4. Тяжело и потно вместе с Мелиссой Бендер:

5. Аж тридцать минут адского скакалова:

6. Берсерк — это отважный воин, посвятивший себя Одину. Будь как он!

7. Что-то типа табата, но не табата

8. Десятиминутный (ура!) высокоинтенсивный тренинг:

9. И снова прыжки, планки, выпрыгивания из планки и все такое:

10. Всего восемь минут, но это тяжело: