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10 видео высокоинтенсивных тренировок
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10 видео высокоинтенсивных тренировок 

Карельские вести 1 час назад
Здесь собраны видео тренировки для тех, кто любит, чтобы с него семь потов стекло.
Warning! Ответственность за ваше здоровье лежит на вас. Наша подборка носит ознакомительный характер. Берегите себя.
1. Не нужно оборудования. Только возьмите побольше воды и пару полотенец.
2. Девушка утверждает, что если повторять все за ней, то вы сожжете 500 ккал.
3. Но если вам этого мало, то попробуйте выполнить вот эту тренировку:
4. Тяжело и потно вместе с Мелиссой Бендер:
5. Аж тридцать минут адского скакалова:
6. Берсерк — это отважный воин, посвятивший себя Одину. Будь как он!
7. Что-то типа табата, но не табата
8. Десятиминутный (ура!) высокоинтенсивный тренинг:
9. И снова прыжки, планки, выпрыгивания из планки и все такое:
10. Всего восемь минут, но это тяжело:
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