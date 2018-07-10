10 видео высокоинтенсивных тренировок 

Здесь собраны видео тренировки для тех, кто любит, чтобы с него семь потов стекло.
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1. Не нужно оборудования. Только возьмите побольше воды и пару полотенец.
2. Девушка утверждает, что если повторять все за ней, то вы сожжете 500 ккал.
3. Но если вам этого мало, то попробуйте выполнить вот эту тренировку:
4. Тяжело и потно вместе с Мелиссой Бендер:
5. Аж тридцать минут адского скакалова:
6. Берсерк — это отважный воин, посвятивший себя Одину. Будь как он!
7. Что-то типа табата, но не табата
8. Десятиминутный (ура!) высокоинтенсивный тренинг:
9. И снова прыжки, планки, выпрыгивания из планки и все такое:
10. Всего восемь минут, но это тяжело: