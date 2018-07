Американцы наращивают долги для оплаты образования своих детей

Москва, 10 июля — «Вести. Экономика». Сумма студенческого долга у тех, кто получил степень бакалавра в США, в последние годы остается стабильной, однако долговое бремя их родителей растет, пишет MarketWatch.

Выпускники колледжей 2016 года после окончания обучения имели студенческий долг в среднем в размере $29,669 тыс. — это лишь на 1%, или на $285, больше, чем у выпускников 2012 года, сообщил Марк Кантровиц, издатель Savingforcollege.com, проанализировав официальные данные. Цифры за 2016 год — это последние доступные официальные данные. По оценкам Кантровица, студенты, которые получили степень бакалавра в 2018 году, имеют студенческий долг в среднем в размере $29,812 тыс. Между тем, родители этих студентов берут на себя больше долгов, чем когда-либо. Средний размер долга по программе Parent PLUS, которую родители учащихся могут использовать для заимствований, чтобы оплатить учебу своих детей в колледже, составил $32,596 тыс. Это на 19,2%, или на $5,244 тыс., больше, чем было у родителей выпускников в 2012 году. Быстрый рост задолженности родителей вызвал беспокойство среди экспертов и регуляторов по ряду причин. Во-первых, в отличие от студентов, родители не получают экономической выгоды от образования, в которое они инвестировали.

Кроме того, программа Parent PLUS не предлагает многие из тех мер защиты, которые предусматривают федеральные студенческие займы. Это означает, что родители рискуют выйти на пенсию с долгами в десятки тысяч долларов и с меньшим количеством вариантов их погашения. По данным Бюро по защите прав потребителей, число заемщиков старше 60 лет со студенческой задолженностью достигло 2,8 млн человек в 2015 году. Господдержка государственных колледжей снизилась, что подтолкнуло вверх расходы для студентов и их семей, отмечает Рэйчел Фишман, заместитель директора по исследованиям в области высшего образования в аналитическом центре New America. «Им нужно было обратиться к какому-то другому варианту финансирования, и этим другим вариантом финансирования стали займы PLUS, потому что они так легко доступны». Как писали «Вести. Экономика», студенческие долги вскоре могут стать ключевой американской проблемой, и особенно остро эта проблема будет стоять для женщин. Согласно отчету, опубликованному в мае Американской ассоциацией женщин, обучавшихся в университетах (AAUW), разрыв между суммой долга, выплачиваемой выпускниками мужского и женского пола, за последние четыре года вырос вдвое. В среднем объем долгов женщин, получивших степень бакалавра в 2016 году, оказался на $2700 больше, чем у их коллег-мужчин. В 2012 году разрыв составлял $1400. По данным AAUW, женщины с высшим образованием, работающие полный рабочий день, зарабатывают на 26% меньше, чем их коллеги-мужчины, что мешает им своевременно выплачивать кредиты. В среднем мужчины выплачивали примерно 38% своих студенческих кредитов в течение первых четырех лет после окончания колледжа, тогда как женщины выплачивали только 31%.