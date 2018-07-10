Маркет «4 сезона» пройдет вблизи Марьиной Рощи

Летний маркет «4 сезона» развернется 14 и 15 июля вблизи Марьиной Рощи. Посетителей ждут в «Бойлерной», расположенной на территории Хлебозавода № 9 на Новодмитровской.

— Маркет станет настоящим мини-отпуском для тех, кому хочется лета, солнца и праздника. Все желающие смогут принять участие в различных мастер-классах, приобрести уникальные вещи, изготовленные вручную, а также попробовать необычные сладости и освежающие напитки, — сообщил один из организаторов мероприятия.

Для участия в мастер-классах необходима предварительная регистрация на сайте: https://kudagoevent.timepad.ru/event/759554/.

Маркет будет проходить с 13.00 до 21.00 по адресу: ул. Новодмитровская, д. 1. Вход свободный. (вт)