Ещё
Объявлена дата летнего кастинга «Дома-2» в Воронеже
Далее:
Читайте также:
Ещё

Объявлена дата летнего кастинга «Дома-2» в Воронеже 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
24 июля в Воронеже пройдет кастинг на телепроект «Дом-2».
Брендированный автобус со съемочной группой и звездами телепроекта проедет по улицам города. Чтобы попасть на проект, нужно пройти все этапы кастинга и получил приглашение от кастинг-менеджеров. Подробнее — по ссылке.
Помимо Воронежа звезды «Дома-2» приедут еще в семь городов российского юга: Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе и Сочи.
Телепроект «Дом-2» впервые вышел эфир ТНТ 14 лет назад. Основная цель реалити-шоу — помочь обычным девушкам и молодым людям в режиме реального времени под прицелом десятков телекамер построить крепкие отношения и найти свою вторую половину.
АиФ: последние новости
В липецких Сселках не будет света и воды Волонтеры попросили помощи в розыске пропавшего под Воронежем мужчины Под Воронежем будут судить мать, облившую кипятком двухлетнего сына
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Девушка-пилот из Швеции взорвала Сеть9
Шведская модель поразила бесконечными ногами61
Звезды, потерявшие детей
Врачи назвали основные привычки долгожителей15
Модель носит татуировки вместо одежды25
Видео
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:48
Кто узнает звезд без макияжа
Звёзды
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
02:24
Гоген Солнцев с 63-летней женой показали ребенка
Звёзды
11:33
Самые горячие жены футболистов
Звёзды
04:09
Какие сладости провоцируют серьезные недуги
Еда Дети
06:35
Звезды, потерявшие детей
Звёзды Дети
10:57
Забытые бренды снова покоряют модниц
Мода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение