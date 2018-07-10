Объявлена дата летнего кастинга «Дома-2» в Воронеже

24 июля в Воронеже пройдет кастинг на телепроект «Дом-2».

Брендированный автобус со съемочной группой и звездами телепроекта проедет по улицам города. Чтобы попасть на проект, нужно пройти все этапы кастинга и получил приглашение от кастинг-менеджеров. Подробнее — по ссылке.

Помимо Воронежа звезды «Дома-2» приедут еще в семь городов российского юга: Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе и Сочи.

Телепроект «Дом-2» впервые вышел эфир ТНТ 14 лет назад. Основная цель реалити-шоу — помочь обычным девушкам и молодым людям в режиме реального времени под прицелом десятков телекамер построить крепкие отношения и найти свою вторую половину.