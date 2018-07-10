Московская смена-2018. Такие незабываемые впечатления… 

9 июля 2018года, как и каждый день, ребята получили незабываемые впечатления на острове «Где-то там…».
Вначале дня ребята прошли обучение на модульном занятии «Универсальный Код безопасности», а затем отправились к водопаду Сердечному для участия в мастер-классе по смешанной технике «Ромашка». После чего день запестрил поздравлениями сотрудников центра с Днем семьи, любви и верности. Яркими, незабываемыми танцами, собственноручно изготовленными открытками поздравили ребята своего «Рулевого» Шапошникову Татьяну Дмитриевну и Каримова Абдулу из отряда «Морячки».