В мэрии прокомментировали увольнение главы центральных районов Ярославля

Сегодня в информационных лентах появилась информация об увольнении главы Кировского и Ленинского районов Ярославля Любови Суровой.

— Любовь Суорова сейчас находится в отпуске, — рассказали в пресс-службе мэрии Ярославля. — Заявление об увольнении она не писала. Отдел кадров о подобных решениях она также не уведомляла.

Сама чиновница на телефонные звонки корреспондентов 76.ru не ответила. Но ранее она сообщала, что должна была выйти из отпуска в понедельник на этой неделе.