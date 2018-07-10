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В мэрии прокомментировали увольнение главы центральных районов Ярославля
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В мэрии прокомментировали увольнение главы центральных районов Ярославля 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
В мэрии уверяют, что Любовь Сурова отдыхает
Сегодня в информационных лентах появилась информация об увольнении главы Кировского и Ленинского районов Ярославля Любови Суровой.
— Любовь Суорова сейчас находится в отпуске, — рассказали в пресс-службе мэрии Ярославля. — Заявление об увольнении она не писала. Отдел кадров о подобных решениях она также не уведомляла.
Сама чиновница на телефонные звонки корреспондентов 76.ru не ответила. Но ранее она сообщала, что должна была выйти из отпуска в понедельник на этой неделе.
В должности главы двух центральных районов города Любовь Сурова работает с августа прошлого года. До прихода в мэрию она занимала должность заместителея уполномоченного по правам ребенка Ярославской области Михаила Крупина.
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