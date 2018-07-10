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В ВДЦ «Смена» в Анапе готовят юных спасателей
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В ВДЦ «Смена» в Анапе готовят юных спасателей 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Здесь проходят занятия сквозного образовательного модуля «Юный спасатель». Мальчишки и девчонки пробуют свои силы в профессии матроса-спасателя. Главной целью СОМа является формирование навыков безопасного поведения и готовности к спасению людей на воде.
Занятия проводятся на территории пляжа ВДЦ «Смена» в специально оборудованном морском классе, представляющем собой отсек корабля — класс-каюту. Класс-каюта оснащена учебными столами, лавками для сидения, учебно-тренировочным оборудованием — компас, штурвал, морской глобус. Новые знания сменовцы приобретают не только в лекционном, но и игровом формате. Юные спасатели под руководством тьютора дежурят на спасательном посту пляжа «Смены», разъясняют отдыхающим правила безопасности, замеряют температуру воды и воздуха, фиксируют волнение моря, направление и силу ветра. Важной частью подготовки юных спасателей является обучение оказанию неотложной доврачебной помощи людям, терпящим бедствие на воде.
Ризуан Аталиков из Кабардино-Балкарской Республики рассказал о том, почему выбрал СОМ «Юный спасатель»: «На пляже отдыхающих поджидают самые разные опасности: люди заплывают за буйки, может появиться угроза шторма. Задача спасателя — следить за безопасностью и помочь в экстренной ситуации. Сегодня на занятии я узнал, как правильно делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Эти знания пригодятся мне в жизни. Именно поэтому в „Смене“ я выбрал занятия СОМа „Юный спасатель“.
Анна Душкова из Абакана тоже постигает приемы спасения людей на воде и делится впечатлениями: „Каждому важно знать, как правильно вести себя на водоемах. Благодаря занятиям СОМа „Юный спасатель“ я узнала, как правильно оказывать первую медицинскую помощь, научилась вязать морские узлы, узнала историю Чёрного и Азовского морей. Уверена, что впереди еще много полезной информации. Больше всего мне нравятся занятия, где мы выполняем практические задания“.
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