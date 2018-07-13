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ВДЦ «Смена» в Анапе подводит итоги экспедиции «Имя России»
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ВДЦ «Смена» в Анапе подводит итоги экспедиции «Имя России» 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Цель патриотического проекта — через голосование найти героя, который прославил нашу страну.
Выбор знаковой личности предполагает исследование биографий, судеб героев, их заслуг перед Отечеством. В течение второй летней смены мальчишки и девчонки изучали жизненный путь, достижения, подвиги легендарного конструктора Михаила Калашникова, героев Советского Союза матроса-пограничника Ивана Голубца и лётчицы Валентины Гризодубовой, а также российского императора Николай II. Результаты работы участники образовательных программ представили на концерте «Имя России».
Участница экспедиции и концерта София Дараган из Краснодара поделилась впечатлениями о проекте:
«Мне очень понравился концерт, посвященный героям нашей страны. Выступления сменовцев были яркими, красивыми, патриотичными. «Имя России» позволяет повлиять на историю Всероссийского детского центра «Смена» — скоро в Аллее на территории центра появится новый бюст героя».
Родион Сверчок из Краснодара уверен в том, что экспедиция несет просветительскую и патриотическую функцию:
«Имя России» помогает изучать историю России, не забывать о великих людях, которые жили, трудились, даже погибали за Родину. Это очень важно для подрастающего поколения».
Голосование на сайте продолжается. На данный момент лидирует Валентина Гризодубова: её выбрали почти половина проголосовавших
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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