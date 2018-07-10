Занятия по гимнастике цигун прошли на улице Римского-Корсакова

В рамках пилотного проекта «Московское долголетие» на базе филиала «Отрадное» территориального центра социального обслуживания «Бабушкинский» прошли занятия по гимнастике цигун. Об этом сообщили в администрации учреждения.

— Тренировка проходила под руководством тренера Елены Николаевой из центра досуга и спорта «Юность». Упражнения цигун выполняются медленно и плавно, оказывают на организм энергетическое воздействие, усиливают выработку эндорфинов, которые помогают вернуть положительные эмоции, чувство радости, свободу и легкость движений, — отметили в администрации филиала «Отрадное».

Напомним, что присоединиться к проекту «Московское долголетие» и выбрать себе занятие по душе могут все желающие жители района, достигшие пенсионного возраста. Для этого нужно прийти в филиал «Отрадное» ТЦСО «Бабушкинский» по адресу: улица Римского-Корсакова, дом 6, либо позвонить по телефону 8 (499) 903-10-20. (вт)