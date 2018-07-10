Достоинства и недостатки домов с плоской крышей 

Как-то так сложилось
исторически, что при строительстве домов в большинстве своем устанавливаются
скатные крыши, которые отличаются высокой функциональностью и отменными
эксплуатационными свойствами. Однако существует еще один вид кровли, который
заслуживает пристального внимания — плоская крыша.
Почему
стала популярно плоская крыша
Стереотипы,
отложившиеся в памяти людей, которые еще помнят, как плоские крыши протекали и сильно нагревались под прямыми солнечными лучами, остались в далеком прошлом.
Ведь ассортимент и качество строительных материалов постоянно пополняется и расширяется, позволяя создать максимально надежные строения, которые будут
полностью соответствовать требованиям заказчика.
Сегодня многие люди,
которые установили плоские крыши не только остались довольны своим выбором, но и смогли рационально использовать имеющееся пространство, организовать там отличную зону для отдыха, бассейн или выполнить монтаж солнечных батарей.
Преимущества
плоской крыши
Чтобы разобраться в актуальности плоских крыш следует предварительно ознакомиться с их достоинствами и недостатками, это позволит человеку принять правильное решение
и выбрать тот вариант, который будет наиболее оптимальным и удобным. К преимуществам можно отнести следующее:
·высокая скорость проведения работ,
кровельный материал накладывается непосредственно на бетонные плиты, которые
уложены на стеновые панели, поэтому нет надобности в использовании каких-либо
лесов и пиломатериалов;
·применяемая конструкция отличается
высокой степенью прочности и надежности, крыша не нуждается в ежегодном
обслуживании, а правильно установленные водоотводы гарантируют продолжительный
срок эксплуатации;
·общая площадь крыши позволяет сэкономить
деньги, строительные материалы и время, которые потребуются для организации
кровли;
·плоская крыша обеспечивает удобство
установки и обслуживания оборудования, такого как: кондиционеры, спутниковое
телевидение, солнечные батареи;
·одноэтажный
дом с плоской крышей отличаются своей оригинальностью и привлекательным внешним видом.
Что касается отопления
площади дома в холодное время года, то выпавший на крышу небольшой слой снега
создает дополнительную подушку, которая выполняет роль утеплителя.
Недостатки
плоской крыши
Существуют и определенные недостатки в плоских крышах, с которыми также стоит ознакомиться:
·при организации плоской крыши следует
помнить, что не стоит экономить денежные средства на качестве гидроизоляционных
материалов, от качества которых зависит дальнейшая эксплуатация;
·доверять работу следует только
проверенным специалистам, которые смогут выполнить поставленные перед ними
задачи быстро, качественно и с учетом установленных технических норм.
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