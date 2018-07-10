Достоинства и недостатки домов с плоской крышей

Как-то так сложилось

исторически, что при строительстве домов в большинстве своем устанавливаются

скатные крыши, которые отличаются высокой функциональностью и отменными

эксплуатационными свойствами. Однако существует еще один вид кровли, который

заслуживает пристального внимания — плоская крыша.

Почему

стала популярно плоская крыша

Стереотипы,

отложившиеся в памяти людей, которые еще помнят, как плоские крыши протекали и сильно нагревались под прямыми солнечными лучами, остались в далеком прошлом.

Ведь ассортимент и качество строительных материалов постоянно пополняется и расширяется, позволяя создать максимально надежные строения, которые будут

полностью соответствовать требованиям заказчика.

Сегодня многие люди,

которые установили плоские крыши не только остались довольны своим выбором, но и смогли рационально использовать имеющееся пространство, организовать там отличную зону для отдыха, бассейн или выполнить монтаж солнечных батарей.

Преимущества

плоской крыши

Чтобы разобраться в актуальности плоских крыш следует предварительно ознакомиться с их достоинствами и недостатками, это позволит человеку принять правильное решение

и выбрать тот вариант, который будет наиболее оптимальным и удобным. К преимуществам можно отнести следующее:

·высокая скорость проведения работ,

кровельный материал накладывается непосредственно на бетонные плиты, которые

уложены на стеновые панели, поэтому нет надобности в использовании каких-либо

лесов и пиломатериалов;

·применяемая конструкция отличается

высокой степенью прочности и надежности, крыша не нуждается в ежегодном

обслуживании, а правильно установленные водоотводы гарантируют продолжительный

срок эксплуатации;

·общая площадь крыши позволяет сэкономить

деньги, строительные материалы и время, которые потребуются для организации

кровли;

·плоская крыша обеспечивает удобство

установки и обслуживания оборудования, такого как: кондиционеры, спутниковое

телевидение, солнечные батареи;

·одноэтажный

дом с плоской крышей отличаются своей оригинальностью и привлекательным внешним видом.

Что касается отопления

площади дома в холодное время года, то выпавший на крышу небольшой слой снега

создает дополнительную подушку, которая выполняет роль утеплителя.

Недостатки

плоской крыши

Существуют и определенные недостатки в плоских крышах, с которыми также стоит ознакомиться:

·при организации плоской крыши следует

помнить, что не стоит экономить денежные средства на качестве гидроизоляционных

материалов, от качества которых зависит дальнейшая эксплуатация;

·доверять работу следует только

проверенным специалистам, которые смогут выполнить поставленные перед ними

задачи быстро, качественно и с учетом установленных технических норм.

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