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Юнармейцы «Юго-Запада» приняли участие в традиционном патриотическом походе
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Юнармейцы «Юго-Запада» приняли участие в традиционном патриотическом походе 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
С 4 по 7 июля юнармейцы образовательного комплекса «Юго-Запад» приняли участие в Патриотическом выходе по местам боевой славы крымских партизан, приуроченном к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Маршрут похода проходит от с. Опушки до с. Лучистое через контрольные точки Калан-Баир (Курган Славы), Тур стоянка Джурла. Ребята побывали на кургане Славы на горе Колан-Баир, который был установлен в честь крымских партизан, героически сражавшихся здесь во времена войны. Помимо самого кургана, в окрестностях горы Колан-Баир по кромке леса юнармейцы посетили большое количество обелисков и мемориалов партизанам, павшим в этих местах, осмотрели окопы, минометные позиции, землянки и другие следы боевых действий.
Юнармейцы организовали трудовые десанты по уборке территорий, прилегающих к мемориалам и памятникам и митинги с возложением цветов. В местном отделении МЧС России для ребят провели экскурсию по части, рассказали о ее деятельности, показали инженерное оборудование и боеприпасы. В отзывах ребят море позитива и отличное настроение.
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