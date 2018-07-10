Юнармейцы «Юго-Запада» приняли участие в традиционном патриотическом походе

С 4 по 7 июля юнармейцы образовательного комплекса «Юго-Запад» приняли участие в Патриотическом выходе по местам боевой славы крымских партизан, приуроченном к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Маршрут похода проходит от с. Опушки до с. Лучистое через контрольные точки Калан-Баир (Курган Славы), Тур стоянка Джурла. Ребята побывали на кургане Славы на горе Колан-Баир, который был установлен в честь крымских партизан, героически сражавшихся здесь во времена войны. Помимо самого кургана, в окрестностях горы Колан-Баир по кромке леса юнармейцы посетили большое количество обелисков и мемориалов партизанам, павшим в этих местах, осмотрели окопы, минометные позиции, землянки и другие следы боевых действий.