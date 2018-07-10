Что вязали мужчины на Руси 

Сегодня вязание является одним из самых популярных дамских рукоделий. Однако, изначально это — мужское занятие. Чтобы понять почему, нужно вернуться к самым истокам этого ремесла.
Из глубины веков
Первые вязаные вещи, известные науке, относятся к временам еще до Рождества Христова. Археологи обнаруживали их на территории разных стран: в Египте, Скандинавии, Перу. Поэтому, можно предположить, что изготавливать вещи таким образом люди научились в глубочайшей древности, еще до расселения человечества по континентам.
Самым древним способом вязания считается вязание иглой. Сегодня эта техника известна немногим энтузиастам рукоделия и этнографам. Особенно она была распространена в странах Скандинавии и на Севере России, так вязали носки, варежки, шапочки. Древнейшие египетские вещи тоже, по-видимому, были связаны иглой.
Помимо одежды издавна вязали и продолжают вязать рыболовные сети, силки для охоты на мелких животных.
Почему мужчины?
Эти виды рукоделий объединяет переплетение нитей и вязание узелков. Древнейшая техника вязания иглой, которая носит название «архаик-стич» заключается именно в последовательном вывязывании узлов из пряжи, что несколько похоже на обметочный шов.
Создание рыбацкой сети или силка тоже немыслимо без узлов и петель. А связывание узлов издавна считалось, да и сейчас считается самым что ни на есть мужским занятием. При строительстве жилища, на охоте, на рыбалке, в плавании без узлов не обойтись. Инвентарь для охоты или рыбалки мужчины всегда делают сами, не допуская до этого женщин.
Поэтому и первыми вязальщиками разнообразных сложных, прочных и красивых узлов были мужчины. Так возникло, кстати говоря, и искусство макраме. Своего совершенства оно достигло во времена парусного флота, когда матросы в перерывах между вахтами развлекались тем, что оплетали узелками бутылки, рукояти ножей и даже создавали целые панно для капитанской каюты.
Спицами и крючком
Постепенно вязание усложнилось и превратилось в создание настоящего трикотажного полотна. Иглой много не свяжешь, поэтому вязальщики придумали крючок и спицы. Произошло это, видимо, на Востоке — в Египте и на Аравийском полуострове. И у арабов это ремесло по-прежнему оставалось мужским занятием. Впрочем, в странах Востока многие занятия, которые мы считаем женскими, являются делом для настоящих мужчин. Ткачество, например, или стирка одежды.
С Востока вязание на спицах и крючком перекочевало в Европу. Историки считают, что произошло это в период Крестовых походов, когда рыцари, возвращавшиеся из Святой земли, привозили на родину не только предметы роскоши и христианские реликвии, но и новые идеи и технологии.
В Европе первоначально вязали тоже исключительно мужчины. Главной статьей дохода вязальщика в те времена были чулки. Их изготовлением занимались вплоть до Нового времени целы гильдии вязальщиков. Известен документ пражской гильдии, в котором мастера заявляли, что они не примут в свой цех ни одну женщину, даже если им будет грозить за это денежное взыскание.
В 1589 году английский священник Уильям Ли изобрел первую вязальную машину. Однако, в Англии изобретение не прижилось: королева Елизавета I отказала ему в патенте, так как чулки, связанные на этой машине, показались ей слишком толстыми. Ли уехал во Францию и в Руане основал первую механическую трикотажную мастерскую.