Что вязали мужчины на Руси

Сегодня вязание является одним из самых популярных дамских рукоделий. Однако, изначально это — мужское занятие. Чтобы понять почему, нужно вернуться к самым истокам этого ремесла.

Из глубины веков

Первые вязаные вещи, известные науке, относятся к временам еще до Рождества Христова. Археологи обнаруживали их на территории разных стран: в Египте, Скандинавии, Перу. Поэтому, можно предположить, что изготавливать вещи таким образом люди научились в глубочайшей древности, еще до расселения человечества по континентам.

Самым древним способом вязания считается вязание иглой. Сегодня эта техника известна немногим энтузиастам рукоделия и этнографам. Особенно она была распространена в странах Скандинавии и на Севере России, так вязали носки, варежки, шапочки. Древнейшие египетские вещи тоже, по-видимому, были связаны иглой.

Помимо одежды издавна вязали и продолжают вязать рыболовные сети, силки для охоты на мелких животных.

Почему мужчины?

Эти виды рукоделий объединяет переплетение нитей и вязание узелков. Древнейшая техника вязания иглой, которая носит название «архаик-стич» заключается именно в последовательном вывязывании узлов из пряжи, что несколько похоже на обметочный шов.

Создание рыбацкой сети или силка тоже немыслимо без узлов и петель. А связывание узлов издавна считалось, да и сейчас считается самым что ни на есть мужским занятием. При строительстве жилища, на охоте, на рыбалке, в плавании без узлов не обойтись. Инвентарь для охоты или рыбалки мужчины всегда делают сами, не допуская до этого женщин.

Поэтому и первыми вязальщиками разнообразных сложных, прочных и красивых узлов были мужчины. Так возникло, кстати говоря, и искусство макраме. Своего совершенства оно достигло во времена парусного флота, когда матросы в перерывах между вахтами развлекались тем, что оплетали узелками бутылки, рукояти ножей и даже создавали целые панно для капитанской каюты.

Спицами и крючком

Постепенно вязание усложнилось и превратилось в создание настоящего трикотажного полотна. Иглой много не свяжешь, поэтому вязальщики придумали крючок и спицы. Произошло это, видимо, на Востоке — в Египте и на Аравийском полуострове. И у арабов это ремесло по-прежнему оставалось мужским занятием. Впрочем, в странах Востока многие занятия, которые мы считаем женскими, являются делом для настоящих мужчин. Ткачество, например, или стирка одежды.

С Востока вязание на спицах и крючком перекочевало в Европу. Историки считают, что произошло это в период Крестовых походов, когда рыцари, возвращавшиеся из Святой земли, привозили на родину не только предметы роскоши и христианские реликвии, но и новые идеи и технологии.

В Европе первоначально вязали тоже исключительно мужчины. Главной статьей дохода вязальщика в те времена были чулки. Их изготовлением занимались вплоть до Нового времени целы гильдии вязальщиков. Известен документ пражской гильдии, в котором мастера заявляли, что они не примут в свой цех ни одну женщину, даже если им будет грозить за это денежное взыскание.