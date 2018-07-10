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В борьбу за звание самого красивого вступили более 30 воронежских сёл
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В борьбу за звание самого красивого вступили более 30 воронежских сёл 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Комиссия завершила приём заявок на участие в региональном конкурсе «Самое красивое село».
Более 30 воронежских сёл будут бороться за звание лучшего в этом году. Комиссия завершила приём заявок на участие в региональном конкурсе «Самое красивое село». Среди претендентов на победу — около 200 сельских и городских поселений области. Большинство районов выдвинули на состязание новые населённые пункты, которые в конкурсах прошлых лет не участвовали. До конца августа члены комиссии будут ездить в сёла, наслаждаться их красотой, оценивать благоустройство и, конечно, проверять конкурсные материалы. В финал выйдут 7 населённых пунктов, набравших наибольшее количество баллов. Далее уже в сентябре начнётся интернет-голосование. Эти результаты также учтут при выборе победителя. Итоги подведут в конце ноября. Победитель получит грант в размере миллион рублей, призёрам выделят по 150 тыс. рублей.
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