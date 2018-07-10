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В Курской области утонул 16-летний подросток
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В Курской области утонул 16-летний подросток 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Спасатели призывают население соблюдать правила безопасности на водоёмах
В Пристенском районе на пруду в селе Черновец утонул 16-летний подросток. Парень плохо плавал, но решил переплыть пруд вместе с друзьями. В какой-то момент у него не хватило сил и он стал тонуть. Ребята пытались его спасти, но сами еле выбрались на берег. Прибывшие на помощь взрослые смогли достать мальчика из воды, но спасти его уже не удалось.
— Мы в очередной раз просим родителей не оставлять детей без присмотра. Категорически запретите им находиться на так называемых диких пляжах! Сколько бы не было лет вашему ребёнку и как бы он хорошо не плавал — все эти обстоятельства не являются «защитой» от беды, — говорит начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Курской области Владимир Потанин. — Только ваше благоразумие и личный контроль помогут предотвратить трагедию! Осознать эту истину лучше сейчас, чем когда произойдет непоправимое.
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