В Курской области утонул 16-летний подросток

Спасатели призывают население соблюдать правила безопасности на водоёмах

В Пристенском районе на пруду в селе Черновец утонул 16-летний подросток. Парень плохо плавал, но решил переплыть пруд вместе с друзьями. В какой-то момент у него не хватило сил и он стал тонуть. Ребята пытались его спасти, но сами еле выбрались на берег. Прибывшие на помощь взрослые смогли достать мальчика из воды, но спасти его уже не удалось.