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Журналисты развеяли миф, что на Сардинии есть рыба с созвучным названием
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Журналисты развеяли миф, что на Сардинии есть рыба с созвучным названием 

360tv.ru 1 час назад
Издание «Дни.ру» рассказало о средиземноморском острове Сардиния и развеяло мифы о том, что там якобы водится рыба с созвучным названием, а отдых стоит немалых денег и доступен лишь очень обеспеченным людям.
В столице Сардинии Кальяри живет 150 тысяч человек. Город условно разделен на две части — новую и старую. Каждый год сюда приезжают паломники, чтобы увидеть собор Святой Марии, где хранятся мощи святых. Королевский дворец, Слоновая башня и башня Святого Панкратия находятся рядом с храмом.
Вызывает восхищение не только парк Молентарджус с тропическими деревьями и розовыми фламинго, но и высеченный 20 веков назад прямо в скале древнеримский театр.
По легенде, главный городской пляж Poetto получил свое название благодаря расположенной поблизости башне Torre del Poeta, которая высится около скалы «Седло Дьявола».
Другой островной город Таррос славится такими древними находками, как остатки водного храма, римские термы, карфагенский некрополь и пещеры Из Зуддас.
Гурманы и любители экзотической кухни также буду приятно удивлены. Никаких сардин на острове нет, зато здесь можно попробовать тонкий хлеб каразау, национальный деликатес карсу марцу (сыр с большим содержанием живых личинок сырной мухи), равиоли с добавлением боттарги (прессованная сушеная икра серой кефали или синего тунца), десерт себадас (чебурек с кислым сыром внутри, залитый медом) и торроне (сладкий брусок из меда, миндаля, лимонной цедры и яичного белка).
В середине июня журналисты издания SpeedMe составили рейтинг четырех автомобилей разного класса, которые лучше всего подходят для путешествий.
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