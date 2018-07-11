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Он не оценит: Гомес похвастала отфотошопленным прессом после новости о помолвке Бибера
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Он не оценит: Гомес похвастала отфотошопленным прессом после новости о помолвке Бибера 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
25-летняя певица Селена Гомес снялась в новой рекламной кампании Puma, но что-то пошло не так.
На новых снимках Селена Гомес демонстрирует тонкую талию и пресс с проглядывающими на нем кубиками, но сразу несколько факторов выдают жесткий фотошоп. Приглядись к фото ниже: на тени на стене отчетливо видна складка над спортивными брюками и выпирающие из них формы Селены. В то же самое время откорректированная Селена показывает ровные резкие линии без единой складки
Настоящая фигура Селены Гомес с мягким выпирающим животом видна и на видео, на котором она покидает фотостудию.
Новая рекламная кампания запущена всего через день после того, как Джастин Бибер, экс-возлюбленный Селены, объявил о помолвке с моделью Хейли Болдуин. Но можно быть уверенными, что певец, так страдавший по Селене этой весной, не заплачет над тем, что потерял: судя по его Instagram, он уже полностью перенастроился на новые отношения и ждет — не дождется брачных клятв!
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Фото:Instagram, Puma
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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