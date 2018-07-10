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СМИ не будут штрафовать за ошибки при возрастной маркировке программ телепередач
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СМИ не будут штрафовать за ошибки при возрастной маркировке программ телепередач 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Ответственность за недостоверную маркировку в программе передач предлагается переложить на лица, которые виноваты в этом нарушении.
Если неверные данные предоставил телеканал, то штрафовать за нарушение законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию, будут его представители. Соответствующий законопроект поддержал Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей и рекомендовал его палате к одобрению во втором чтении.
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Законопроект внесли депутаты ГД Ольга Тимофеева, Ирина Гусева, Ольга Баталина и Наталья Костенко. Соответствующая инициатива была выдвинута по итогам медиафорума, организованного ОНФ.
«Мы предлагаем урегулировать вопросы установления ответственности в вопросе распространения информации, причиняющей вред детям. Если неправильную маркировку в телепрограмме указал телеканал, то он отвечает за данное нарушение, если ошибку допустило СМИ, то штраф платит редакция», — пояснила запред Комитета палаты по контролю и Регламенту Наталья Костенко. По словам парламентария, редакции не всегда имеют возможность проверить, насколько корректна маркировка в представляемой ими программе телепередач.
Согласно законопроекту, СМИ освобождаются от штрафов за «чужие ошибки» только при наличии гражданско-правового договора, на основании которого они публикуют теле— и радиопрограммы.
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