Свадьба на Луне

Мне на почту поступило очень интересное предложение — отпраздновать серебряный юбилей свадьбы… в космосе.

Сначала подумала: развод, шутка, аттракцион. Ан нет! Когда энное количество лет назад мы с супругом поженились, то наутро отправились из Москвы в свадебное путешествие в Париж. Ну а куда ж еще? Нет на земле места более романтичного и к тому же столь щедро воспетого поэтами, писателями и кинематографистами.

Конечно, романтические мгновения нашего медового месяца были приправлены осмотром всевозможных парижских достопримечательностей. Мы посетили музеи, поужинали в «Полидоре» и на Эйфелевой башне, объездили замки Луары, поклонились могилам Тарковского и Бунина, побывали на очень красочных и изобретательно поставленных шоу в «Фоли-Бержер», «Мулен Руж» и «Лидо». Мы были заворожены обилием лазеров и разного рода световых эффектов французской столицы, впечатлены богатыми костюмами ее эстрадных и театральных постановок, а также живыми слонами и дрессированными дельфинами, прыгающими прямо с потолка на всевозможных представлениях. На нас там вообще обрушилось множество ослепительных неожиданностей.

И посреди этого шумного времяпрепровождения волей случая в одном из парижских свадебных агентств нас попросили оставить адресок, чтобы потом сильно удивить. Не прошло и двадцати лет: письмо-таки пришло.

Нам предлагается провести юбилейную церемонию серебряной свадьбы…в космосе — над лунной поверхностью под песню Фрэнка Синатры «Fly Me to the Moon». Недельный космический полет будет проходить на борту автономной капсулы, что позволит, цитирую, «возлюбленным побыть наедине во время путешествия».

Правда, готовиться к таком путешествию придется заранее. Бросить работу и в течение четырех напряженных месяцев проходить специальные тренировки, попутно изучая техническое устройство корабля и скафандров. Зато, как обещают устроители, когда появятся первые признаки невесомости, в наших шлемах зазвучит чарующая музыка «Так говорил Заратустра» Рихарда Штрауса

А как же перегрузки, спросите вы? А перегрузок бояться не надо! Потому что на орбиту нас обещают доставить всего лишь… через три дня, и полет над сизым небесным светилом будет происходить на высоте каких-то трехсот километров. Ну а самым большим подарком организаторы считают отсутствие связи с Землей в течение целого получаса — времени, когда наша капсула будет пролетать над обратной стороной Луны. Вот оно, семейное счастье — никаких тебе гаджетов, телефонных звонков в ночи, воскресных заданий шефа! Не жизнь, а сплошная малина!

Конечно, признание в любви вдали от каких бы то ни было форм жизни, дополненное потрясающим восходом Земли за лунными кратерами. Вещь незабываемая. Как, думаю, и обратный путь на протяжении четырех дней до входа в атмосферу и окончательное приземление, которое, по мнению устроителей, наполнит нашу последующую супружескую жизнь сначала настоящим драйвом, потом безграничным счастьем и в финале (если все обойдется, конечно) — смыслом. Но более всего меня вдохновило обещание установить восемь камер на борту, которые будут сопровождать каждый наш вздох. И которые позволят увековечить знаменательное вхождение нашей ячейки общества в славную историю покорения космоса. И, видимо, одновременно почувствовать себя участниками шоу «За стеклом».

Да, французы, безусловно, знают толк в любви. И креатива им не занимать! Правда, полет в космос, если мы все же отважимся (эта информация прописана крошечным шрифтом в поскриптуме), обойдется нам в каких-то 125 миллионов евро. Так, мелкие свадебные расходы… А уж если не наскребем, то компания предлагает не менее романтичные, но гораздо более бюджетные сценарии свадьбы. Правда, уже на грешной Земле. Например, почувствовать себя Золушкой, потерявшей хрустальную туфельку на балу, искупаться в водопаде из тысячи роз, обрушивающихся на яхту во время круизного ужина, или насладиться поездкой на лимузине, восторгаясь любовным посланием, пульсирующим сверхъяркими буквами на Эйфелевой башне. Ну и по мелочи — воздушными пируэтами, рисующими в небе гигантское сердце из дыма, или милой старинной голубиной почтой…

Цена вопроса самая разная — от 290 евро до уже упомянутой сотни с четвертью миллио­нов. И думаете, желающих не находится? Отнюдь. Почти две тысячи влюбленных сердец, среди которых главы государств, скромные российские миллиардеры, американские и европейские актеры, звезды телевидения, футболисты, приезжающие в Париж, уже оценили весь этот французский романтизм.