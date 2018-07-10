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Жители поселка Удачный в Татарстане заявили о двойном тарифе ЖКХ и отключении воды
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Жители поселка Удачный в Татарстане заявили о двойном тарифе ЖКХ и отключении воды 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Жители коттеджного поселка Удачный в Высокогорском районе Татарстана сообщили о решении своей управляющей компании с 1 июля поднять цены на услуги ЖКХ в два раза. Люди на такую тарификацию не согласились. Противостояние закончилось тем, что управляющая компания отключила жильцам водоснабжение. О проблеме в беседе с «Казанским репортером» рассказала одна из жительниц поселка — Лана. «Мы с маленькими детьми без воды уже неделю. Не можем готовить, стирать, мыться, жить нормальной жизнью», — говорит девушка. С жалобой люди обратились в прокуратуру, однако пока ответ не последовал. По словам Ланы, официально об отключении воды никто из представителей компании не говорит. В УК ссылаются на слишком большое расходование воды — мол, частники набрали бассейны, после чего напор стал маленьким. Активисты же настаивают, что у водонапорной башни отключен насос. Впрочем, и здесь есть маневр для обсуждений. «Посмотреть отключен насос или нет, активисты не смогли, — говорит Лана. — Однако они сняли показания счетчиков по электроэнергии и пришли к выводу, что потребление стало ниже. То есть, вполне возможно они и отключили воду на этом уровне». Новый этап противостояния намечен на субботу, 14 июля. В этот день состоится общее собрание жильцов, где будут присутствовать представители управляющей компании и исполкома района. В ходе собрания, в том числе, планируется обсудить вопрос новых тарифов, сказала наша собеседница. «Жители не хотят платить, потому что не видят, что в поселке что-то делается», — говорит Лана. По словам девушки, проблемы появились не только с водой, но и с вывозом мусора. Контейнеры пока просто убрали, отдав функцию вывоза на откуп жителям поселка. Долги, как рассказала собеседница «Казанского репортера», скопились, в том числе, по вине управляющей компании. «На стадии строительства один коэффициент оплаты за услуги ЖКХ, а после постройки дома — уже другой. Копятся суммы. А люди информацию о долге не получают. И не знают, что водоснабжение может быть отключено», — объяснила Лана. Управляющая компания отвечает за поставку услуг ЖКХ не в полном объеме — в их зоне ответственности водоснабжение, вывоз мусора и чистка дорог. За остальные услуги ЖКХ жители поселка платят напрямую. По словам Ланы, проблем с другими подрядчиками не возникало. Проблему пытался решить исполком района, однако взять на баланс поселок не смогли. Представители управляющей компании на момент публикации материала оперативный комментарий не предоставили.
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