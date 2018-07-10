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Кадыров выразил благодарность спасателям «Лесных Вепрей»
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Кадыров выразил благодарность спасателям «Лесных Вепрей» 

360tv.ru 1 час назад
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что очень внимательно следил за ходом операции по установлению места нахождения и последующего спасения юных таиландских футболистов команды «Лесные Вепри», оказавшихся в подземном водном плену. Об этом лидер Чечни написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Если бы что-то можно было сделать лично, выехал бы не задумываясь. Детские жизни бесценны, ради их спасения можно подняться и всем миром», — написал Кадыров.
Он отметил, какие «титанические усилия» приложены для спасения детей. Они были сопряжёны с риском для жизней участников операции, подчеркнул глава Чеченской Республики. «Самый главный, самый важный итог — дети спасены, живы, здоровы», — отметил он.
Рамзан Кадыров указал на то, что спецоперация — это наглядный пример того, как следует четко, грамотно, мужественно действовать ради жизни детей. Закончил свой пост чеченский лидер словами благодарности спасателям и гордости за совершенный ими «подвиг».
Ранее сообщалось, что в Таиланде спасатели достали из затопленной пещеры всех школьников. Последними вывели двенадцатого подростка и тренера.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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