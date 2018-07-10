Кадыров выразил благодарность спасателям «Лесных Вепрей»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что очень внимательно следил за ходом операции по установлению места нахождения и последующего спасения юных таиландских футболистов команды «Лесные Вепри», оказавшихся в подземном водном плену. Об этом лидер Чечни написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Если бы что-то можно было сделать лично, выехал бы не задумываясь. Детские жизни бесценны, ради их спасения можно подняться и всем миром», — написал Кадыров.

Он отметил, какие «титанические усилия» приложены для спасения детей. Они были сопряжёны с риском для жизней участников операции, подчеркнул глава Чеченской Республики. «Самый главный, самый важный итог — дети спасены, живы, здоровы», — отметил он.

Рамзан Кадыров указал на то, что спецоперация — это наглядный пример того, как следует четко, грамотно, мужественно действовать ради жизни детей. Закончил свой пост чеченский лидер словами благодарности спасателям и гордости за совершенный ими «подвиг».

Ранее сообщалось, что в Таиланде спасатели достали из затопленной пещеры всех школьников. Последними вывели двенадцатого подростка и тренера.