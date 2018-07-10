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Она заметила, что ее маленькая дочь подошла к бедному мужчине возле магазина. Но никогда не думала, что случится это!
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Она заметила, что ее маленькая дочь подошла к бедному мужчине возле магазина. Но никогда не думала, что случится это! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Сегодня моя дочь, выйдя из магазина, сделала то, что действительно заставило меня остановиться и подумать. У дверей магазина сидел парень, который плакал. Она спросила меня: «Разве ты не видишь, что человек плачет? Что с ним?»
Я сказала: «Да, но я не знаю, может быть, ему просто грустно…»
А она сказала: «Может, ему жарко или хочется пить…», — потом она подошла к нему и сказала: «Добрый день, сэр, сегодня прекрасный день, и нет дождя. Вам плохо? Почему бы Вам не пойти домой, земля же грязная?»
Он сказал ей, что у него нет дома, но он в порядке. Она посмотрела на него с грустным лицом и сказала: «А это значит, что Вы бомж. И у Вас нет еды, потому что у Вас нет холодильника?» Она дала ему несколько долларов из своего кошелька и свой напиток и сказала: «Пожалуйста, идите, поешьте. Это сделало бы меня счастливой. Мне нравится Макдональдс, вы должны пойти туда.»
Я могу сказать с уверенностью, что она сделала его день. Увидев, что сделала моя дочь, и другие люди подходили к нему и давали деньги. Я немного разговорилась с этим парнем, и он объяснил, что его трейлер сгорел, и он потерял все, включая его жену. Мне стало его очень жаль.
Но то, что сделала этим утром для него моя шестилетняя дочь, согревает мое сердце. Это круто! И это не просто заявление, а настоящий факт, что дети — это наше будущее.
Это дает мне немного больше надежды на мир.
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