Ольга Бузова открыла сезон охоты. Телеведущая стала новой «холостячкой»

Певица и телеведущая Ольга Бузова предпринимает очередную попытку найти свою любовь. На этот раз она примет участие в женской версии шоу «Холостяк». «Вечерка» узнала имена первых претендентов на ее руку.

Два года назад Бузова рассталась с бывшим супругом — футболистом Дмитрием Тарасовым . С тех пор светская львица выпустила несколько слезливых хитов, спела про то, как «открывает мир других мужчин», но вторую половинку так и не нашла. Теперь дива отправляется искать суженого в эфир. Опыт телеотношений у нее уже есть — Бузова прославилась благодаря реалити-шоу «Дом-2».

За руку и сердце 32-летней ведущей будут бороться самые состоятельные и привлекательные мужчины. Имена двух из них уже известны. Среди потенциальных женихов Ольги Бузовой оказались миллионер-банкир Евгений Назаров и крупный предприниматель-сыродел Денис Лебедев

Съемки программы идут полным ходом, и у невесты, кажется, уже появился фаворит.

— Вряд ли я это скажу тебе в глаза… Поэтому оставлю это здесь. Я соскучилась, — написала она недавно в своем микроблоге.

Кому посвящено это обращение, поклонникам остается только гадать — об этом узнаем, когда шоу выйдет в эфир.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Если бы Бузова обратилась ко мне на шоу, я бы даже не пыталась с ней работать. Несмотря на то что она собирает полные залы, для меня она остается фриком. Выдать ее замуж будет довольно сложно. Мало найдется успешных мужчин, которые возьмут женщину с таким скандальным прошлым. Если проводить аналогии с рынком недвижимости, то Ольга Бузова — это «вторичка», и покупатель у нее соответствующий.

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