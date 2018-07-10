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Ольга Бузова открыла сезон охоты. Телеведущая стала новой «холостячкой»
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Ольга Бузова открыла сезон охоты. Телеведущая стала новой «холостячкой» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Певица и телеведущая Ольга Бузова предпринимает очередную попытку найти свою любовь. На этот раз она примет участие в женской версии шоу «Холостяк». «Вечерка» узнала имена первых претендентов на ее руку.
Два года назад Бузова рассталась с бывшим супругом — футболистом Дмитрием Тарасовым. С тех пор светская львица выпустила несколько слезливых хитов, спела про то, как «открывает мир других мужчин», но вторую половинку так и не нашла. Теперь дива отправляется искать суженого в эфир. Опыт телеотношений у нее уже есть — Бузова прославилась благодаря реалити-шоу «Дом-2».
За руку и сердце 32-летней ведущей будут бороться самые состоятельные и привлекательные мужчины. Имена двух из них уже известны. Среди потенциальных женихов Ольги Бузовой оказались миллионер-банкир Евгений Назаров и крупный предприниматель-сыродел Денис Лебедев.
Съемки программы идут полным ходом, и у невесты, кажется, уже появился фаворит.
— Вряд ли я это скажу тебе в глаза… Поэтому оставлю это здесь. Я соскучилась, — написала она недавно в своем микроблоге.
Кому посвящено это обращение, поклонникам остается только гадать — об этом узнаем, когда шоу выйдет в эфир.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Роза Сябитова, телеведущая:
— Если бы Бузова обратилась ко мне на шоу, я бы даже не пыталась с ней работать. Несмотря на то что она собирает полные залы, для меня она остается фриком. Выдать ее замуж будет довольно сложно. Мало найдется успешных мужчин, которые возьмут женщину с таким скандальным прошлым. Если проводить аналогии с рынком недвижимости, то Ольга Бузова — это «вторичка», и покупатель у нее соответствующий.
В ТЕМУ
Свою любовь на «Доме-2» Ольга Бузова все же нашла — три года страна следила за ее отношениями с участником проекта Романом Третьяковым. Но избранник предпочел покинуть передачу. Он устал выставлять личную жизнь напоказ.
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