Участники «iВолги» помогли российским мигрантам сохранить родной язык

Ольга Князева со своей командой придумала видеопроект #РусскийДляВсех. Он поможет детям и взрослым в России и за рубежом совершенствовать свое владение русским языком.

Идея проекта родилась во время радостного события — в мае 2017 Ольга и ее три брата впервые в жизни собрались вместе. «Компания получилась еще та, взрывная, я бы сказала: Олег из Беларуси, Дима из Америки, Игорь из России. Я рассказала братьям о своей идее, ни формы, ни инструментов, ни средств для этого проекта еще не было, задумка была „сырой“. Но вы же знаете, одна голова — хорошо, а две — лучше, в нашем случае их было сразу четыре! Дима часто рассказывал, что за рубежом проблема „забывания“, утрачивания русского языка очень актуальна. Особенно это характерно для молодых людей, переехавших в другую страну на ПМЖ: попадая в новую среду и культуру, они усваивают лишь ее», — вспоминает Ольга.

Так родилась идея снимать видеоролики о русском языке для разных целевых аудиторий: студентов, взрослых, детей, а также делать сопоставление русского языка с другими.

"Не теряя времени, мы взяли телефон и пошли снимать первые выпуски #РусскийДляВсех. Получилось очень интересно, поскольку в каждом языке и в его сопоставлении с другими можно найти занимательные вещи", — рассказала девушка.

С привлечением иностранных участников у Ольги и ее братьев никаких проблем не было, напротив, многие стремились попасть в проект. А вот с информационной насыщенностью группы случались сложности.

"Я поняла, что очень важно создать команду, которая будет вам помогать при любых обстоятельствах, готовая пойти от начала и до конца. Но поскольку видеоролики смотрит не только наш город, но и другие регионы России и даже за рубежом, мне удалось найти таких людей, которые активно включились в проект и стали незаменимыми в его реализации", — делится Ольга Князева.