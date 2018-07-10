Как выглядят и чем сейчас живут первые жены российских знаменитостей

В 2012 году супруга Сергея Светлакова получила удручающую весть — шоумен сообщил, что уходит из семьи. Пара сохранила дружеские отношения ради их дочери Анастасии . После развода бывшие супруги нашли свои вторые половинки. Юлия начала встречаться с бизнесменом Владимиром Васильевым и в 2017 году пара поженилась. Сейчас Юлия увлекается фотографиями и созданием ювелирных украшений.

Анастасия Кочеткова

В середине нулевых самая юная участница «Фабрики звезд-4» вышла замуж за российского кинорежиссера Резо Гигинеишвили . Тогда ей было всего 17 лет. Семейная жизнь не заладилась, и уже через три года супруги расстались. Резо стал ухаживать за младшей дочерью Никиты Михалкова Надеждой, еще будучи в браке.

Сейчас Анастасия живет в США и учится на режиссера в престижной нью-йоркской академии. В 2016 году Анастасия вышла замуж во второй раз за молодого человека, с которым познакомилась в Академии.

Валерия Римская

Бывшая супруга вокалиста группы Uma2rmaH Владимира Кристовского Валерия на протяжении почти 17 лет терпела легкие увлечения мужа. В конечном счете Владимир заявил, что уходит из семьи. Разрыв оказался болезненным, и Валерия не сразу смогла простить музыканта. Она сосредоточилась на воспитании детей и самосовершенствовании. Уже в августе 2015 года Валерия вышла замуж за нового возлюбленного Дениса Павлова . Денис привязался к дочерям женщины. Сейчас пара не афиширует свои отношения, и об их личной жизни можно только догадываться.

В 2013 году стали появляться слухи о том, что у Гарика Харламова закрутился роман на стороне. Какое-то время шоумен игнорировал подобные слухи, но чуть позже подтвердил, что встречается с актрисой Кристиной Асмус . При разводе бывшая супруга потребовала 2/3 совместно нажитого имущества. Суд оказался на стороне Юлии Лещенко и признал развод незаконным, как и последующий брак Харламова с и Асмус. Аннулированы были оба союза.

После развода Юлия почти перестала появляться на публике. Сейчас бывшая супруга шоумена часто путешествует: это можно заметить по ее фотографиям в социальных сетях.

Ирина Меладзе

Звезды прожили вместе почти 25 лет, однако в октябре 2013 года Валерий Меладзе подал на развод. Для супруги певца это оказалось неожиданностью, хотя долгое время ходили слухи о романе артиста на стороне.