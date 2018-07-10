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Как выглядят и чем сейчас живут первые жены российских знаменитостей
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Как выглядят и чем сейчас живут первые жены российских знаменитостей 

SNCmedia.ru 26 минут назад
Фото: SNCmedia.ru
Юлия Васильева (бывшая жена Сергея Светлакова)
В 2012 году супруга Сергея Светлакова получила удручающую весть — шоумен сообщил, что уходит из семьи. Пара сохранила дружеские отношения ради их дочери Анастасии. После развода бывшие супруги нашли свои вторые половинки. Юлия начала встречаться с бизнесменом Владимиром Васильевым и в 2017 году пара поженилась. Сейчас Юлия увлекается фотографиями и созданием ювелирных украшений.
Анастасия Кочеткова
В середине нулевых самая юная участница «Фабрики звезд-4» вышла замуж за российского кинорежиссера Резо Гигинеишвили. Тогда ей было всего 17 лет. Семейная жизнь не заладилась, и уже через три года супруги расстались. Резо стал ухаживать за младшей дочерью Никиты Михалкова Надеждой, еще будучи в браке.
Сейчас Анастасия живет в США и учится на режиссера в престижной нью-йоркской академии. В 2016 году Анастасия вышла замуж во второй раз за молодого человека, с которым познакомилась в Академии.
Валерия Римская
Бывшая супруга вокалиста группы Uma2rmaH Владимира Кристовского Валерия на протяжении почти 17 лет терпела легкие увлечения мужа. В конечном счете Владимир заявил, что уходит из семьи. Разрыв оказался болезненным, и Валерия не сразу смогла простить музыканта. Она сосредоточилась на воспитании детей и самосовершенствовании. Уже в августе 2015 года Валерия вышла замуж за нового возлюбленного Дениса Павлова. Денис привязался к дочерям женщины. Сейчас пара не афиширует свои отношения, и об их личной жизни можно только догадываться.
Юлия Лещенко
В 2013 году стали появляться слухи о том, что у Гарика Харламова закрутился роман на стороне. Какое-то время шоумен игнорировал подобные слухи, но чуть позже подтвердил, что встречается с актрисой Кристиной Асмус. При разводе бывшая супруга потребовала 2/3 совместно нажитого имущества. Суд оказался на стороне Юлии Лещенко и признал развод незаконным, как и последующий брак Харламова с и Асмус. Аннулированы были оба союза.
После развода Юлия почти перестала появляться на публике. Сейчас бывшая супруга шоумена часто путешествует: это можно заметить по ее фотографиям в социальных сетях.
Ирина Меладзе
Звезды прожили вместе почти 25 лет, однако в октябре 2013 года Валерий Меладзе подал на развод. Для супруги певца это оказалось неожиданностью, хотя долгое время ходили слухи о романе артиста на стороне.
В начале 2014 года Валерий с женой все же развелся. После разрыва Ирина почти не появлялась на публике. Как позже выяснилось, экс-супруга Меладзе занималась самосовершенствованием и получила второе высшее образование в Московской Духовной Академии РПЦ и стала квалифицированным теологом. Ирина также призналась, что у нее есть любимый человек. Сейчас бывшие супруги изредка общаются.
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