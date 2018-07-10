Необычные идеи для шитья простой одежды: instagram недели

Об авторе страницы

«Меня зовут Саки Джейн. Я шью столько, сколько говорю по-английски. Помню, что начинала, повторяя ручной квилтинг за моей мамой, а потом начала учиться шить, используя её старую швейную машинку 70-х годов», — пишет Саки. Саки родилась в Токио, а теперь живёт между Портлендом и Германией. «Я очень тактильный человек, — делится Саки. — Мне нравятся эксперименты — в области кулинарии, садоводства, изучения новых языков, знакомства с новыми людьми…» В шитье одежды она тоже экспериментирует, создавая вещи из разряда тех, что обращают на себя внимание.

О чём эта страница

Страница Саки Джейн — о том, как можно шить простые повседневные вещи интересно и необычно. В своих работах она использует колор-блокинг, нетривиальные сочетания тканей в одной модели, элементы вышивки. Она изменяет простые выкройки, чтобы добавить вещам детали, которые в итоге заставляют обратить на себя внимание. Это может быть необычный воротник или оборки, оригинальный крой рукава, вырезы или застёжка… Такие вещи интересно и конструировать, и шить, и носить. При этом её одежда остаётся вполне спокойной — она оригинальна, но оригинальна деликатно.

Кому будет интересна эта страница

Если вы любите шитьё потому, что хотите одеваться интересно, если вам нравится воплощать необычные идеи в своих моделях, если вы одновременно цените оригинальность и стиль, добро пожаловать на страницу Саки Джейн. Наверняка среди её моделей и идей вы сможете найти то, что придётся вам по душе или подтолкнёт вас к собственным изобретениям и открытиям в шитье и моде.

Больше фото — на странице @sakijane