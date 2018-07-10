Благодарность за службу

Жительница Мичуринска выражает благодарность начальнику УМВД области генерал-майору полиции Николаю Скокову.

В УМВД области поступило благодарственное письмо от жительницы Мичуринска Натальи Борзых. В своем письме Наталья Юрьевна от всей души благодарит начальника УМВД России по Тамбовской области генерал-майора полиции Николая Валентиновича Скокова за помощь, которую оказали сотрудники мичуринской полиции в розыске ее пропавшей 6-летней племянницы. 20 июня этого года девочка вышла погулять на улицу около дома. Спустя несколько минут мать не обнаружила во дворе дочери и не смогла ей дозвониться. В панике она обратилась за помощью в ОМВД по г. Мичуринску. Сотрудники полиции сразу же откликнулись на призыв о помощи, и в течение нескольких часов девочка была найдена живой и здоровой.

«Уважаемый Николай Валентинович, Вы возглавляете тамбовскую полицию, которая, благодаря вашему руководству, успешно справляется со своими обязанностями. Спасибо Вам большое за таких сотрудников мичуринской полиции, как М. В. Харников, А. И. Давоян, А. В. Бортников, В. А. Ильин и С. С. Трунов. Пока они служат в нашей полиции за безопасность нашей семьи и всех мичуринцев я спокойна», — пишет в своем письме Наталья Борзых.