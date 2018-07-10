Ромелу Лукаку: как тренируется лучший нападающий сборной Бельгии

Ромелу всегда выделялся на фоне сверстников. В неполные 16 лет при росте 190 сантиметров он весил 97 килограммов. — Подростком я регулярно посещал тренажёрный зал и даже делал жим лёжа со 100-килограммовой штангой. Но из-за быстрого роста меня преследовали проблемы со здоровьем — тендинит колена, боли в паху и в брюшной полости. Тем не менее я продолжал тренироваться, потому что был нужен команде, за которую выступал, и хотел выполнить обещание, данное своей семье, — вытащить нас из нищеты и сделать так, чтобы родные ни в чём не нуждались. Многое поменялось, когда Ромелу переехал в Англию. По его словам, тут более профессионально относятся к общефизической подготовке футболистов. В «Челси» Лукаку начал выполнять специфические упражнения для кора, работать над балансом — всё это ощутимо помогло в матчах. — Набирая мышечную массу, важно не потерять в скорости — иначе уходить от защитников будет тяжело, а они в английской премьер-лиге намного быстрее, чем в чемпионате Бельгии. Даже после переезда в Великобританию я искал свой комфортный вес — сейчас он равен 94 кг. Всего один-два килограмма сверх этого — и проводить 90 минут на поле становится куда более сложной задачей. Поэтому мне важно постоянно контролировать свой вес. Фото: goal.com Значительную часть тренировок Ромелу составляют бег по лестницам, короткие спринты с привязанными к поясу санями, движения на развитие баланса, координации, точности и взрывной силы. Он делает много упражнений с TRX-петлями, динамические планки на фитболе, броски мяча в стену — всё это развивает мышцы кора, которые необходимы, чтобы снизить риск травм при столкновениях с футболистами соперника и при падениях.

Ромелу тренируется пять раз в неделю у себя дома и ещё пару раз — в тренажёрном зале на базе « Манчестер Юнайтед ». Лукаку — большой поклонник стретчинга, упражнений с резиновыми петлями и движений, направленных на повышение мобильности суставов. Последним он ежедневно уделяет по 15—20 минут. Ниже — одна из тренировок Ромелу для верхней части тела.

Тренировка Ромелу Лукаку

Выполнить 5 кругов:

горизонтальные подтягивания на TRX — 15—20 повторений;

динамическая планка с опорой на фитболе — 1 минута;

планка на прямых руках с ногами на фитболе — 1 минута;

боковые броски мяча в стену — 20 повторений;

попеременный жим гантелей лёжа (12,5 кг) — 20 повторений.

Фото: sbnation.com Говоря о восстановлении, бельгиец делает акцент на сон и питание. — Я ложусь спать не позже 22:30. Встаю рано — в 6-7 часов. После обеда сплю ещё пару часов. Пью много воды и очень-очень много ем — всё, что готовит мне личный повар: курицу, индейку, лосося, сладкий картофель и каши. Ещё я не употребляю красное мясо — оно вредит суставам. Лукаку признаётся, что жить, соблюдая режим, тяжело, но именно благодаря своему терпению и трудолюбию у его родных есть всё, о чём они и мечтать не могли ещё десять лет назад, когда Ромелу впервые ступил на футбольное поле в качестве профессионального футболиста. — Всё, что я делаю, имеет причины. В каждой игре я хочу показывать максимум и помогать товарищам по команде побеждать. Моя цель — выиграть все командные и индивидуальные титулы. Мне нравится тренироваться на пределе, становиться сильнее и лучше. Футбол — моя страсть. В этом весь смысл. Думаю, я на правильном пути. Статьи по теме Как диетолог помог стать Гарри Кейну одним из лучших футболистов планеты Как тренируется лучший футболист мира Криштиану Роналду Что едят профессиональные футболисты Где смотреть футбол в Москве: 9 мест

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