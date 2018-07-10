Чем бизнес в России отличается от немецкого 

Ordnung против героизмаПервые «трудности перевода» связаны с представлением о порядке. Воронежцы из IT-компании быстро поняли, что для немецких коллег ordnung священен, и смогли на этом сыграть. — Однажды я оказался в офисе клиента в Кельне вечером в пятницу и узнал, что его компания получила иск за использование определенного оформительского приема. Директор в стрессе: мало того, что нарушены правила, так еще и на подготовку альтернативных предложений для юристов оставался всего час — дизайнер не соглашался работать сверхурочно. Я предложил сделать эту работу к понедельнику: моя команда выйдет на выходных в обмен на доплаты, отгулы или дни к отпуску. У немца опять оторопь — непорядок! — рассказал Провоторов. — Там следование стандартам в работе возведено в культ. А для нас, наоборот, значима тяга к подвигу: создать проблему и героически ее решить. В общем, мы помогли клиенту и заслужили его доверие. Штефан Дюрр подтвердил: мотивировать немца к сверхурочному труду почти невозможно. Конечно, фермеры старой закалки и в ФРГ обихаживают буренок без оглядки на Трудовой кодекс. — Но офисным специалистам я даже вопрос про выход в субботу не задам. У одного день рождения бабушки, у другого поход в бассейн… Слава богу, в нашем немецком офисе работают в основном экс-россияне. Большинство из них согласится изменить планы, — улыбнулся Дюрр. — В офисе в Воронеже мы тоже в 90 процентах случаев встречаем понимание: надо — значит надо. Хотя авралы надо изживать. Лет 10-15 назад люди больше держались за место. Сегодня молодежь и в России мыслит как в Германии. В чем-то это правильно — другое дело, что среди немцев мало не только супермотивированных, но и демотивированных сотрудников. А в России — сами знаете! — полно таких, которых в ФРГ вообще бы никто не нанял. Жертвуя личными интересами, русские ждут от компании ответных шагов. В Германии есть предприниматели, которые выпишут сотруднику матпомощь или выделят средства на починку сельской дороги, но все же понятия о социальной ответственности там иные, признал Дюрр. Штефан — гражданин РФ. Зарубежных специалистов на его предприятиях мало — говорит, это как соль в супе, важно не переборщить:— Западные компании, приходя в Россию, часто ошибаются, делая ставку на иностранцев, давая им привилегии. У меня все сотрудники на равных правах. С немцами можем вечером пива попить, родину повспоминать — не более. В США на молочной ферме будет 12 американцев, остальные — мексиканцы-нелегалы, которые работают страшно быстро, но через пару лет возвращаются домой. Немецкие фермеры вынуждены нанимать поляков и болгар… Мы выращиваем механизаторов и доярок из местной молодежи. Только в Калужской области, где кадры оттягивает промышленность, без узбеков не обойтись. Берем на практику студентов — они готовы остаться в селе, если условия работы будут как в IT-компании. С поправкой на авосьПо мнению Дюрра, на бытовом уровне между немцами и русскими много общего. Поэтому на фермах он внедрил… американские стандарты. — Люди в деревне хорошие, просто их надо научить доить коров так, как в "Макдоналдсе" жарят котлеты: 20 секунд на одной стороне, 20 — на другой, свободной рукой готовь салат… — пошутил Штефан. — Само собой, мы применяем GPS и «Глонасс», ставим чипы животным — иначе за обширным хозяйством не уследить. А вот структура управления у нас нетипичная для РФ — матричная. У одного сотрудника два начальника, не больше. Мой стиль управления демократичный по сравнению с российскими коллегами. Иногда надо стукнуть кулаком или прикрикнуть, хотя я этого очень не люблю. Немецкие гости удивляются — в ФРГ после жесткого совещания уже бы три четверти сотрудников уволилось. А россияне могут и похвалить: «Наконец-то четко сказал!»"В Германии все планируется заблаговременно, в России правила меняются, зато там где немец сдастся, русский подумает"За 16 с лишним лет ведения агробизнеса в России Дюрр не смог внедрить для рабочих почасовую оплату, как в Германии. Там за плохую работу трактористу снизят тариф, за хорошую — повысят. Русских оплата по часам вообще не мотивирует, приходится «плясать» от выработки (по гектарам), объяснил Штефан:— Для России опасна и американская система KPI. Введя ее, мы чуть не развалили компанию! Специалисты начали делать только то, за что полагалась премия. А основная зарплата тогда зачем?! Немец бы понял, что надо выполнять KPI, но и все остальное тоже. А русский думает: ага, мои обязанности — отсюда и досюда. Теперь у нас сотрудники получают примерные цели, но от их достижения премия напрямую не зависит. Поощрение назначает руководитель. Айтишники финансовую мотивацию тоже не ставят во главу угла: для менеджеров по продажам это эффективно, а вот для дизайнеров, программистов и разработчиков с зарплатами не поэкспериментируешь, предложения на рынке у всех одинаковы. Дмитрий уверяет, что масштабность задач подстегивает лучше:— Мы начали работать с "Яндексом" по одному из флагманских проектов, и для моей команды это вызов, привилегия и возможность проявить себя. Мне нравится немецкая система, когда на год ставятся цели (до какого уровня надо дорасти, как изменить процессы в компании) и в случае их достижения выплачивается бонус. Прямо или в обходПо опыту Провоторова, в Германии четко отделяют рабочие отношения от личных. Обсуждая разногласия по проекту, вы не рискуете обидеть партнера. — С одной из немецких компаний у нас заключен годичный контракт на поддержку. Клиент резервирует сто часов нашей работы в месяц. Однажды немецкий менеджер уточнил, почему мы выставили счет на сто часов, отработав 50. «Так в контракте», — ответил я, и тот спокойно пошел советоваться с юристом, — отметил Провоторов. — В России же апелляцию к закону, к документу воспринимают как буквоедство: «Слушай, ну давай договоримся, мы ведь давно сотрудничаем…» Мне пришлось специально разделять менеджеров, которые занимаются проектами и продажами. Потому что когда ты ведешь проект в нашей стране, то так проникаешься интересами клиента, что неудобно поднимать вопрос о деньгах. Немцев прямолинейность не смущает. Если стоимость услуг покажется высокой, вам так и скажут: «Подумаем, как сократить функционал, чтобы урезать бюджет вдвое». Русские выразятся обтекаемо: «Ребят, а что можно сделать, чтобы в меньшие деньги уложиться?»— У клиентов в РФ бывает трудно узнать, какую долю их прибыли можно вложить в экономическую эффективность проекта. Немцы, наоборот, хотят это обсуждать, сразу переходят к метрикам, — добавил Дмитрий Провоторов. Что считать хорошим тономНа Западе знакомства — важная часть бизнес-отношений. Провоторов признался, что не сразу понял ценность нетворкинга: сегодня ты помог коллеге советом, завтра он стал твоим заказчиком. Когда воронежские айтишники нацелились на Европу, получить рекомендации помогли эмигранты-земляки. — Знакомиться ради выгоды нам кажется неправильным, однако мы всегда «подтягиваем своих», — рассуждает Дмитрий. — В Европе предприниматели учатся грамотно представлять себя. Я же довольно закрытый. Перед выходом на немецкий рынок стал больше улыбаться, переделал аватары для соцсетей. На немецко-русской конференции молодых лидеров Провоторов познакомился с сотрудником BMW. Тот спросил, придет ли Дмитрий на итоговую вечеринку в национальной одежде. Воронежец смутился и решил, что это шутка. Оказалось, немцы с гордостью носят народные костюмы. Среди русских подходящий наряд был только у одной девушки…Штефан Дюрр продолжил тему взаимного «удивления»:— Помню случай, когда дочка была третьеклассницей (в России). Принесла пятерку. Смотрю — не рада. «Пап, понимаешь, у Маши тоже пять». — «Так она твоя лучшая подруга. Получи она три, а ты четыре — было бы лучше?» — «Конечно!» Это отношение к чужому успеху — одна из самых негативных сторон российского бизнеса. Если я в Германии заключу сделку на один евро, а партнер на том же заработает три — ну, поздравлю его и не расстроюсь. Ведь я получил то, на что рассчитывал!Глава холдинга не согласен с теми, кто говорит, что в РФ ведут бизнес не по правилам. Просто немецкие правила — как в баскетболе: «чуть толкнут — сразу фол». А русские — как в хоккее: «можно себе многое позволить, но когда рука вверх — тоже фол». — В Германии все планируется заблаговременно. В России правила постоянно меняются, иногда задним числом. Зато там, где немец сдастся, русский еще подумает. Меня восхищает это «Шеф, как-нибудь решим». Если на пути стена, русский обязательно проверит, вдруг там дырка… Да я сам так делаю! — развел руками Дюрр. — Будут субсидии на коровники или нет? Мы не знаем, но сидим наготове, как в аэропорту в нелетную погоду. Заправили машину, загрузили багаж, пристегнулись… Как только небо прояснилось — на старт!