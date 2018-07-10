СМИ: умер один из основателей модного дома Benetton

ТАСС , 10 июля. Предприниматель и один из основателей известного итальянского дома моды и группы компаний Benetton Карло Бенеттон скончался в Тревизо в возрасте 74 лет, сообщил во вторник новостной телеканал Rai News 24.

По его данным, предприниматель на протяжении полугода страдал от серьезной болезни. У него остались четверо детей.

Карло Бенеттон был самым младшим из четверых основателей — детей семьи Бенеттон. Компания была основана в 1965 году в коммуне Понцано-Венето (провинция Тревизо), в том же году был открыт первый магазин в Италии. В 1969 году первый магазин Benetton появился в Париже, в 1980-е годы — в Нью-Йорке и в Токио.