Защитное поле: как перестать откладывать неприятные дела

Роб Мур придумал «способ рычага»: как ставить большие цели, расти в самых ценных для вас областях и уделять время близким, не жертвуя ни своими сокровенными мечтами, ни личной жизнью. Forbes публикует главу из его книги, которая выходит в издательстве МИФ в конце июня, о том, как сделать свой день эффективнее.

Взяв под контроль эмоции, вы станете более эффективно управлять собой и своим бизнесом. Ниже приведены восемь практических приемов, которые используют эффективные люди.

Выполняйте в первую очередь важные задания. Даже если прямо сейчас такое дело кажется вам слишком затратным в плане времени или чересчур трудным, вы должны понимать, что в перспективе оно сулит наибольшую выгоду, поэтому нужно просто закатать рукава и взяться за него. Вы можете разбить большую задачу на посильные фрагменты или поставить себе мини-цели и назначить мини-перерывы.

Сконцентрируйтесь на одном наиболее важном задании. Каждый раз, когда вам хочется проверить почту или заглянуть в Facebook, говорите себе «нет». Вы берете ситуацию под контроль и концентрируетесь на одной-единственной задаче, которую вам нужно выполнить. Вы должны отдавать себе отчет в том, что мысль обо всех предстоящих делах будет преследовать вас и что единственный способ избавиться от нее — это сосредоточиться исключительно на текущей задаче, потому что только так вы быстрее всего справитесь с ней, а затем и со всем остальным.

Поймите, что каждый раз, когда вы переключаетесь с одного дела на другое, очень много времени уходит на то, чтобы вспомнить, на чем вы остановились, разогнать мозг и вернуться в потоковое состояние. Концентрация сэкономит ваше время и придаст сил.

Все самые сложные задания делайте в первую очередь и максимально быстро. Не откладывайте на потом что-то, что кажется вам трудным или неприятным. Решительно беритесь за них и двигайтесь вперед. Брайан Трейси говорит: «Съешьте лягушку!»* Представьте себе, что самое ужасное, что вам нужно сделать за день, — это съесть живую лягушку. Если вы расправитесь с ней с утра, то неприятная необходимость больше не будет вас тревожить, и вы почувствуете себя намного лучше. Не знаю, кому впервые пришла в голову такая аналогия, но сегодня она стала устойчивой метафорой, подразумевающей выполнение сложных, объемных и неприятных заданий в первую очередь — пока вы не успели отложить их на потом или пока они не извели вас и не стали еще сложнее.

Съев условную лягушку, вы почувствуете удовлетворение или облегчение. Это наполнит ваш мозг эндорфинами, гормонами счастья, и даст вам замечательное чувство успеха и уважения к себе, благодаря которому вы легко сможете перейти к более значимым вещам.

Вы знаете, что дисциплина означает способность делать то, что вы должны делать, даже если вам не хочется. Чтобы вам было проще, представляйте, как станете чувствовать себя потом: это придаст вам энтузиазма.

Возьмите под контроль свое время и не позволяйте другим влиять на ваши решения. Вы знаете, что мир постоянно будет подбрасывать вам какие-нибудь неожиданные неприятности, если вы не распланируете свое время в соответствии с наиболее важными для вас вещами. Вам нужно научиться вежливо отказывать людям и избегать низкоприоритетных дел. Поймите, что, если у вас нет собственного плана, вы становитесь частью чужого. Не верьте тем, кто говорит, что вы срочно им нужны; умейте оградить себя от навязчивых расхитителей вашего времени.

Определяя приоритет задач, будьте честны перед собой. Соврать самому себе проще всего. Вы можете убедить себя в чем угодно и придумать любые оправдания. Но поймите: «завтра» на самом деле значит «никогда». Потому не верьте внутреннему голосу, этому хитрецу, который пытается убедить вас, что вы «тяжело работали», тогда как на самом деле вы всего лишь восемь-девять часов перекладывали бумажки. Вы способны эффективно и безжалостно определить приоритеты, не осуждая себя, не жалуясь и не оправдываясь.

Планируйте свое время так, чтобы сначала шли вещи, имеющие отношение к вашему ви ́дению и стратегии. Разработка ви ́дения и стратегии — наиболее важные задачи из тех, что вам предстоит выполнить. Транслирование этого ви ́дения членам вашей команды и их обучение — также приоритетная задача. Однако время, которое вы должны посвятить этим делам, часто теряется, потому что они не кажутся такими важными или срочными, как текущие задачи, которые нужно выполнить прямо сейчас.

Вот почему вы должны каждый день выделять в своем расписании время на работу со стратегией, ви ́дением и на планирование высокого уровня. Эти занятия вам нельзя пропускать, равно как нельзя позволять кому бы то ни было срывать такие планы и нельзя откладывать их, делая выбор в пользу текущих задач и проблем. Подробнее о том, откуда брать время и как его резервировать, я расскажу дальше.

Понаблюдайте за подъемами и спадами своей энергии в течение дня и определите подходящее время для приоритетов и постериоритетов. Умейте обмануть и обхитрить самого себя. Если вы знаете, что лучше всего чувствуете себя после первой чашки кофе, запланируйте работу с ви ́дением, стратегией и основными задачами именно на утро. Если вы обычно впадаете в послеобеденную сонливость с часа до трех дня, зарезервируйте это время под неважные задачи и всякую «текучку», от невыполнения которых вы не умрете. Основная идея такова: занимайтесь важными вещами, когда чувствуете подъем энергии, а пустяками — когда чувствуете спад.

Устраните всё, что вас отвлекает, и на время как бы окружите себя защитным полем. Если вам надо сконцентрироваться на важных задачах, вы должны оградить себя от электронной почты, интернета и социальных сетей (за исключением тех случаев, когда задание предполагает работу с ними), а самое главное — найти место, где вас никто не потревожит. Не подвергайте себя соблазнам. Если вы хотите успешно соблюдать диету, лучше будет выбросить всё лишнее из холодильника и шкафов. То же касается и выполнения важных дел.

Например, я не заходил в Facebook и не проверял почту, пока писал эту главу.

Можно пойти еще дальше. Так как самому себе соврать проще всего, можно не полагаться на себя в самоконтроле и планировании, а найти тренера, наставника или руководителя. Действительно, почему бы вам не поискать человека, который был бы заинтересован в вашем успехе, знаком с вашим видением и мог бы заставить вас стремиться ко все более высоким уровням успеха и достижений? У всех успешных людей, которых я знаю лично или о ком читал, был тренер, или наставник, или же и тот и другой сразу, а то и вовсе несколько таких людей.

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