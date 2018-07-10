Жена Марка Горонка ушла от него к другому мужчине после истории с ДНК-тестом

Звезда фильма «Все будет хорошо» Марк Горонок был очень популярен двадцать лет назад и за ним ходили толпы поклонниц, но он влюбился в Веронику Голубкову. Однако прожить вместе всю жизнь им не удалось. В результате нападения злоумышленников Горонок оказался прикован к больничной койке. Он чудом остался жив, но любимая от него сбежала, узнав, что он может остаться инвалидом. Недавно актер вновь с ней встретился в эфире телепередачи, так как она заявила, что 12 лет назад родила от него дочь Машу. Девочку воспитал состоятельный мужчина, которого Голубкова нашла сразу после расставания с актером.

ДНК-тест показал, что Маша не родственница Горонку, но, как выяснилось, с бывшей пассией он продолжил общаться после эфира. Сегодня актер снова стал героем передачи Дмитрия Шепелева «На самом деле». Он рассказал, что после истории с тестом у него разладились отношения с женой. «Вдруг стали какие-то недомолвки, стали какие-то скандалы. В один прекрасный момент жена вообще говорит: „Я сегодня ночевать не буду“. Забирает ребенка и уходит», — признался Марк. Он добавил, что супруга перестала выходить с ним на связь.

Марк Горонок признался, что у него разладили отношения с женой / фото: кадр из передачи

Редакторы передачи уговорили Анну Горонок прийти в студии и поговорить с мужем. Женщина неожиданно призналась, что после недавнего эфира актер со своей мамой стал ее обзывать за то, что она устроила разборки с его бывшей возлюбленной. Анна была удивлена такому поведению, так как считает, что заслужила нормально отношения к себе. «Я вывела его из депрессии, я выносила за ним утки. Я в конце концов родила для него дочь. Он оказался неблагодарный», — заключила она. В ходе беседы с экспертами выяснилось, что Горонок возобновил отношения с Вероникой и даже несколько раз ходил с ней на свидания. Однако сам актер продолжал настаивать, что у него с ней лишь деловые отношения.

Анна Горонок решила подать на развод, чтобы быть с новым возлюбленным / фото: кадр из передачи

Анна выслушала высказывания Вероники и вдруг решила признаться, что собирается подать на развод. Она не стала скрывать, что у нее роман с бизнесменом, который дарит ей роскошные букеты и обещает купить квартиру в Санкт-Петербурге. Женщина даже собралась лететь в Рим за свадебным платьем. Богатый любовник Анны появился в студии и прошел проверку на полиграфе. Выяснилось, что он не собирается брать ее в жены, так как уже женат на своей бывшей теще. Более того, ранее он был осужден за убийство двух человек и провел за решеткой почти 14 лет. Состояние мужчина также заработал незаконно. Жена Горонка была шокирована, услышав правду, а Марк констатировал, что его семьи больше нет и ушел из студии.

Новый избранник Анны Вячеслав Подгорный оказался преступником / фото: кадр из передачи