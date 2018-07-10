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Акция по учету водоплавающих состоится в СЗАО
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Акция по учету водоплавающих состоится в СЗАО 

Управа района Митино 37 минут назад
Фото: Управа района Митино
Уток, нырков и прочих водоплавающих посчитают на северо-западе Москвы в рамках экологической акции, которая состоится 11 июля в Серебряном бору.
Об этом сообщили в пресс-службе Мосприрода.
— В ходе открытого учета участники смогут посчитать количество уток на Бездонном озере, научатся определять их возраст и узнают несколько интересных фактов о кряквах. Мероприятие рассчитано на детей в возрасте от десяти лет и старше, — отметили в пресс-службе Мосприроды.
Акция начнется в 10.30. Участие бесплатное. Сбор на остановке «Серебряный бор» у памятника в виде танка.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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