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Бывшая самая красивая девочка в мире отрастила массивную грудь и потеряла талию
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Бывшая самая красивая девочка в мире отрастила массивную грудь и потеряла талию 

WMJ.ru 48 минут назад
Фото: WMJ.ru
17-летняя Тилан Блондо когда-то была названа прессой «самой красивой девочкой в мире».
Прошло более десяти лет со времени дебюта Тилан Блондо в мире моды, и за это время девушка успела обзавестись не просто женственными, а по-настоящему пышными формами. Недавно фотографы застали ее в бикини за купанием на пляже в Сен-Тропе. Аппетитная грудь Тилан впечатляет — как и талия, которая очевидно «потерялась».
У себя в Instagram среднюю часть тела Тилан предпочитает маскировать.
Впрочем, несмотря на объемы, стремящиеся к plus size, модель продолжает получать fashion-контракты один за другим. Потому что она все равно красотка!
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Фото:Instagram, East News / MEGA
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