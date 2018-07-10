Бывшая самая красивая девочка в мире отрастила массивную грудь и потеряла талию

17-летняя Тилан Блондо когда-то была названа прессой «самой красивой девочкой в мире».

Прошло более десяти лет со времени дебюта Тилан Блондо в мире моды, и за это время девушка успела обзавестись не просто женственными, а по-настоящему пышными формами. Недавно фотографы застали ее в бикини за купанием на пляже в Сен-Тропе. Аппетитная грудь Тилан впечатляет — как и талия, которая очевидно «потерялась».

У себя в Instagram среднюю часть тела Тилан предпочитает маскировать.

Впрочем, несмотря на объемы, стремящиеся к plus size, модель продолжает получать fashion-контракты один за другим. Потому что она все равно красотка!

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:Instagram, East News / MEGA